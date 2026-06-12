Miami.— Mexicanos y latinos le pusieron sabor a la inauguración del Mundial de Futbol 2026 en Estados Unidos y Canadá. De Miami a Los Ángeles y Nueva York, pero también en Toronto y en Vancouver, la fiesta se vivió en grande.

En Miami Beach, con lleno total, hubo transmisión en vivo de la ceremonia y del partido México-Sudáfrica en pantallas gigantes, seguida de una presentación de DJ Cassidy y un concierto encabezado por Carlos Vives.

“Se trató de una fiesta latinoamericana con México en la cancha y Colombia y Cuba en el escenario”, dice a EL UNIVERSAL el cronista y analista deportivo Halim Sadat. “En una ciudad donde conviven cubanos, colombianos, venezolanos, nicaragüenses, argentinos, mexicanos, dominicanos, haitianos y centroamericanos, la programación no necesita explicar por qué aquí el Mundial se habla y se festeja en español”, señala.

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Un niño celebra en Paseo Park, Nueva York, un gol de la selección mexicana. Foto: Michael M. Santiago / AFP

Miami vivió una inauguración con playa, calor, acceso controlado y una identidad clara. No fue una plaza pública abierta para cualquiera que llegara a última hora.

Sin embargo, bares, restaurantes, terrazas, hoteles, calles y comercios latinos se convirtieron en otros puntos de reunión para quienes querían disfrutar de la primera jornada mundialista. South Beach fue el punto visible, pero no el único. En Little Havana, Hialeah, Doral, Brickell, Wynwood y North Beach, se repitieron los gritos de júbilo, las canciones mexicanas.

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Los Ángeles fue la otra gran ciudad mexicana de la jornada. Ahí se instaló un Fan Fest en el Memorial Coliseum. El programa incluyó a Mando Fresko, Mariachi Arcoiris de Los Ángeles, Los Lobos, Deorro y MADDS. Andrea Ambriz, gerente general de Exposition Park, dijo que el parque estaba listo para recibir “la máxima celebración futbolera de Los Ángeles”. El Coliseo se llenó de camisetas verdes, sombreros y máscaras de luchadores, que clamaban al unísono: “¡México, México, México!”.

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Un hincha mexicano, ayer al animar a la selección en Nueva York. Foto: Timothy A. Clary / AFP

En Houston, una de las ciudades latinas más importantes de Texas, el Fan Fest, en East Downtown, con capacidad para 7 mil 500 personas, también fue lleno total, de acuerdo con el Houston Chronicle.

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En Atlanta, miles de aficionados entraron a Centennial Olympic Park para ver el partido inaugural de México. En Philadelphia, la fiesta se dio en el East Fairmount Park, donde la gente soportó el calor y la humedad para ver el partido y disfrutar después de un concierto de Luis Fonsi.

En Nueva York, el USTA Billie Jean King National Tennis Center se llenó de playeras de la selección, pero también los bares y el transporte público, en una muestra de cómo ha crecido la comunidad mexicana.

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Mexicanos cantaron el Himno Nacional en Miami Beach, Florida. Foto: Chandan Khanna / AFP

Kansas City, Dallas, Seattle y el Área de la Bahía de San Francisco fueron otros escenarios donde mexicanos y latinos se reunieron para celebrar el inicio de la fiesta futbolera más grande del mundo.

Kansas City abrió su Festival de Aficionados en el National World War I Museum and Memorial, con filas y expectativa en una ciudad que quiere demostrar que no es sede secundaria. Dallas activó Fair Park y una red regional de fiestas de visualización, aunque con una preocupación estructural: la movilidad hacia Arlington, donde está el estadio, sigue siendo un problema. Seattle abrió con un modelo distribuido y con mejor clima que el sur y el este. El Área de la Bahía empezó con nodos repartidos entre San José, San Francisco, Oakland y Santa Clara.

Canadá ofreció un contraste duro. Toronto, donde hoy juega la selección canadiense conta Bosnia-Herzegovina, arrancó con el discurso más multicultural y con una gran entrada en el Festival de Aficionados en Fort York y The Bentway. La invitación de la página oficial era clara: “No sólo veas futbol, siéntelo”. Pero la primera jornada terminó mal. CityNews Toronto reportó que, dentro de la primera hora del partido México-Sudáfrica, el festival fue cancelado por condiciones meteorológicas; los aficionados fueron desalojados poco después de las 4 de la tarde y la organización explicó que actuó “por abundancia de cautela, debido al riesgo de rayos”.

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En Vancouver, el Fan Fest en Hastings Park se llenó de familias y aficionados. El medio Daily Hive reportó largas filas y miles de asistentes, demostrando que el sabor latino y mexicano no conocen fronteras.