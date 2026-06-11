Nueva York.- Human Rights Watch (HRW) pidió a las empresas patrocinadoras de la FIFA que apoyen "una tregua" de las autoridades de inmigración (ICE) durante los partidos del Mundial de fútbol que se disputarán en Estados Unidos.

Esta "tregua" implicaría un compromiso público por parte de las autoridades federales de Estados Unidos "de abstenerse de llevar a cabo operaciones de control de inmigración en todos los eventos y recintos de la Copa Mundial", según HRW y la Sport & Rights Alliance.

En un comunicado, HRW recuerda que el Mundial, que comienza hoy y cuyos partidos se jugarán en Estados Unidos, Canadá y México, se celebra "en medio de una brutal campaña migratoria" por parte de la Administración del presidente Donald Trump.

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En los últimos meses, organizaciones de derechos humanos, grupos de aficionados y sindicatos han escrito a 19 empresas pidiéndoles que exijan a la FIFA y al gobierno estadounidense apoyar una "tregua de ICE" con el fin de mitigar los riesgos de estas políticas migratorias para los aficionados y los trabajadores.

¿Qué dicen las empresas patrocinadoras del Mundial?

Según la organización, Adidas, Coca-Cola, Lenovo, McDonald's, Unilever y Visa respondieron a la propuesta afirmando que colaboran con la FIFA en materia de derechos humanos pero evitaron hacer comentarios directos sobre su apoyo a esta iniciativa.

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Mientras, el resto de patrocinadores y socios -AB inBev, Aramco, Betano, Bank of America, DoorDash, Globant, Hisense, Hyundai, Mengniu, Qatar Airways, Valvoline, Verizon y Lays- directamente no contestaron.

"Los patrocinadores corporativos de la FIFA pagan en conjunto miles de millones de dólares porque quieren asociarse con 'el deporte rey', no con la cruel campaña de represión migratoria del Gobierno", apuntó en la nota Minky Worden, directora de iniciativas globales de HRW.

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HRW subrayó que los agentes de ICE han detenido a personas "de forma arbitraria y violenta, a menudo dirigiéndose contra personas de color y aterrorizando a las comunidades de migrantes".

Asimismo, recordó que agentes de inmigración han matado "ilegalmente" a dos ciudadanos estadounidenses -refiriéndose a Alex Pretti y Renee Good, asesinados en Mineápolis el pasado enero- mientras que 19 personas ya han fallecido en centros de detención de inmigrantes en 2026.

HRW denuncia además que la FIFA "apenas ha hecho nada hasta ahora" para abordar los riesgos de las políticas migratorias de Trump, y que de hecho en 2025 le otorgó el "Premio de Paz de la FIFA", citando su "compromiso inquebrantable con el fomento de la paz y la unidad en todo el mundo".

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Asimismo, critica que ninguno de los planes de acción que las ciudades anfitrionas de Estados Unidos han elaborado para el torneo aborda explícitamente los peligros de estas operaciones.

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