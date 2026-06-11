En el arranque del Mundial de Fútbol 2026, el gobierno de Estados Unidos emitió un aviso para instar a las instituciones financieras a mantenerse atentas para detectar, identificar y reportar actividades sospechosas relacionadas con la trata de personas asociadas con la justa deportiva organizada por la FIFA 2026.

Lo anterior a través de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de EU solicitó a las instituciones financieras consulten dicha medida en los reportes habituales que elaboran para ser entregados a la unidad antilavado de EU.

Deberán incluir el término clave “FIN-2026-HTWORLDCUP” y seleccionar el Campo SAR 38(h) (trata de personas).

Lee también Por Mundial, FGR despliega elementos en aeropuertos y destinos para que turistas denuncien

Puso de manifiesto que la trata de personas es una industria multimillonaria que genera sustanciales ingresos ilícitos para Organizaciones Criminales Transnacionales.

Recomendó una mayor vigilancia por parte de las instituciones financieras ubicadas en y alrededor de las ciudades anfitrionas asociadas con la Copa Mundial de la FIFA 2026.

[Publicidad]

También consideró como fundamental que el personal de las instituciones financieras de atención al cliente esté al tanto de los indicadores de comportamiento que puedan indicar dicho delito, ya que las víctimas pueden no tener contacto con gente fuera de sus traficantes salvo cuando visitan instituciones financieras.

Lee también EU emite alerta para que instituciones financieras denuncien a trabajadores migrantes indocumentados; pide informe de actividad sospechosa

Eventos como el Mundial pueden generar una demanda de servicios ilícitos

Estableció que si bien la trata de personas es una amenaza constante en Estados Unidos, eventos importantes como la Copa Mundial pueden generar una demanda concentrada de servicios lícitos e ilícitos.

[Publicidad]

Incluso de actos sexuales comerciales y servidumbre involuntaria, lo que resulta en una mayor vulnerabilidad a la trata de personas.

FinCen alertó que las personas que visitan o residen cerca de ciudades anfitrionas de la Copa Mundial de la FIFA 2026, pueden ser vulnerables a la trata por parte de perpetradores que buscan explotar la creciente actividad económica en torno a estos eventos.

Lee también Iglesia alerta riesgo de trata y explotación sexual durante el Mundial de Futbol; llama a denunciar delitos

[Publicidad]

Expuso que emitió este aviso para apoyar a las agencias federales y estatales de aplicación de la ley en la protección de las víctimas e identificación de actividades sospechosas potencialmente indicativas.

Mencionó que Estados Unidos, junto con Canadá y México, acogerán la Copa Mundial de la FIFA 2026 del 11 de junio al 19 de julio de 2026 en Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Nueva York/Nueva Jersey, Filadelfia, el Área de la Bahía de San Francisco y Seattle; así como Toronto y Vancouver en Canadá; y Guadalajara, Ciudad de México, y Monterrey en México.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc