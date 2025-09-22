La alcaldía Cuauhtémoc informó que, del pasado 15 al 21 de septiembre, liberó 2 mil 700 metros cuadrados de vía pública, lo que equivale a casi seis canchas profesionales de básquetbol, "superficie que ahora puede ser utilizada con mayor seguridad por vecinas, vecinos y transeúntes".

Esto a través de la implementación de 605 acciones de recuperación del espacio público.

La alcaldesa, Alessandra Rojo de la Vega, aseguró que el objetivo de estos operativos es "lograr colonias más seguras, limpias y ordenadas, atendiendo de manera puntual las necesidades expresadas por vecinas y vecinos en territorio".

Alcaldía Cuauhtémoc libera 2 mil 700 metros de vía pública en una semana (22/09/2025). Foto: Especial

En un comunicado, la demarcación agregó que durante el mismo periodo se retiraron 2 mil 570 kilogramos de objetos y obstáculos que obstruían calles y banquetas.

Indicó que también se realizaron supervisiones en los mercados Martínez de la Torre, San Cosme e Hidalgo Zona, donde se retiró material pirotécnico con el objetivo de disminuir riesgos para comerciantes y visitantes, particularmente en el contexto de las fiestas patrias.

Alcaldía Cuauhtémoc libera 2 mil 700 metros de vía pública en una semana (22/09/2025). Foto: Especial

