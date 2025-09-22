Más Información

La informó que, del pasado 15 al 21 de septiembre, liberó 2 mil 700 metros cuadrados de vía pública, lo que equivale a casi seis canchas profesionales de básquetbol, "superficie que ahora puede ser utilizada con mayor seguridad por vecinas, vecinos y transeúntes".

Esto a través de la implementación de 605 acciones de recuperación del espacio público.

La alcaldesa, , aseguró que el objetivo de estos operativos es "lograr colonias más seguras, limpias y ordenadas, atendiendo de manera puntual las necesidades expresadas por vecinas y vecinos en territorio".

Alcaldía Cuauhtémoc libera 2 mil 700 metros de vía pública en una semana (22/09/2025). Foto: Especial
En un comunicado, la demarcación agregó que durante el mismo periodo se retiraron 2 mil 570 kilogramos de objetos y obstáculos que obstruían calles y banquetas.

Indicó que también se realizaron supervisiones en los mercados Martínez de la Torre, San Cosme e Hidalgo Zona, donde se retiró material pirotécnico con el objetivo de disminuir riesgos para y visitantes, particularmente en el contexto de las fiestas patrias.

Alcaldía Cuauhtémoc libera 2 mil 700 metros de vía pública en una semana (22/09/2025). Foto: Especial
