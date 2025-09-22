Más Información

La jefa de Gobierno, , lamentó los hechos ocurridos en el CCH Sur, donde se reportó la muerte de un joven tras ser apuñalado dentro del plantel.

“Lamento profundamente los hechos ocurridos en el Colegio de Ciencias y Humanidades, plantel sur, de la , donde falleció un joven y otras dos personas resultaron lesionadas. Quiero expresar mis más sinceras condolencias a los familiares y amigos, y mi solidaridad a toda la comunidad estudiantil”, escribió.

En su cuenta de X, la mandataria destacó que la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), trabaja junto con la UNAM y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para esclarecer los hechos y brindar atención a las víctimas.

“La @SSC_CDMX está trabajando con las autoridades de la @UNAM_MX y la @FiscaliaCDMX para esclarecer los hechos y brindar atención a las víctimas.

Asimismo, Brugada Molina puso a disposición de la Máxima Casa de Estudios, el apoyo de su administración ante esta situación.

“Debemos seguir trabajando para que las escuelas sean espacios de convivencia, de construcción de comunidad, de proyectos de vida y de paz, libres de violencia. Ponemos a disposición de la UNAM todo nuestro apoyo en estos difíciles momentos”, puntualizó.

