La alcaldía Cuauhtémoc informó que durante esta administración, que encabeza Alessandra Rojo de la Vega, ha remitido a 971 "franeleros" al Juez Cívico, quienes fueron sancionadas por obstruir calles y banquetas con el cobro indebido de cuotas a automovilistas.

Indicó que esta "conducta que afecta el orden, la tranquilidad y la seguridad de vecinas, vecinos y visitantes".

En un comunicado, la demarcación agregó que también se han realizado detenciones de "franeleros" en posesión de drogas, lo que "hace necesario mantener los dispositivos de supervisión de manera permanente".

Lee también Se registra incendio en una fábrica de pinturas en Los Reyes La Paz, Edomex; bomberos controlan el fuego

Según datos de la Dirección General de Seguridad Ciudadana de la demarcación, desde el inicio de la administración cerca de 2 mil personas fueron remitidas por diversas infracciones a los artículos 26, 27, 28 y 29 de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.

Entre las que destaca ingerir bebidas alcohólicas o consumir drogas en vía pública, los cuales representan 618 casos; tirar basura en sitios no autorizados, 129. Además de participar en riñas, causar daños a bienes públicos o privados, no recoger heces de mascotas y realizar pintas en inmuebles o mobiliario urbano.

Lee también Plaza de la Solidaridad queda vacía tras ceremonia del 19S; comerciantes desconocen si podrán volver

La alcaldía Cuauhtémoc precisó que, de acuerdo con la normatividad vigente, estas conductas pueden derivar en amonestaciones, multas de hasta 40 Unidades de Medida de Actualización (UMA) 4 mil 525 pesos y arresto de hasta 36 horas o trabajo comunitario por el mismo periodo.

La demarcación recordó que se han implementado cerca de 50 jornadas de trabajo comunitario con personas infractoras, quienes "realizan labores de limpieza y recuperación de espacios públicos en distintas colonias de la alcaldía".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov