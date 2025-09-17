Más Información

Andy López Beltrán niega tener amparo contra cualquier captura y acusa montaje

Andy López Beltrán niega tener amparo contra cualquier captura y acusa montaje

Abogado niega haber tramitado amparos para hijos de AMLO; recuerda caso Caro Quintero y alista denuncia por suplantación

Abogado niega haber tramitado amparos para hijos de AMLO; recuerda caso Caro Quintero y alista denuncia por suplantación

Transportadora Silza, dueña de pipa que explotó en Iztapalapa, destinará “recursos adicionales” para indemnizar a lesionados

Transportadora Silza, dueña de pipa que explotó en Iztapalapa, destinará “recursos adicionales” para indemnizar a lesionados

Fiscal general de EU dice que México entregó a Rafael Caro Quintero “por instrucciones de Trump”

Fiscal general de EU dice que México entregó a Rafael Caro Quintero “por instrucciones de Trump”

Expulsan a Hernán Bermúdez de Paraguay; esta es la ruta del avión que lo traslada a México y en el que fue extraditado "El Chapo"

Expulsan a Hernán Bermúdez de Paraguay; esta es la ruta del avión que lo traslada a México y en el que fue extraditado "El Chapo"

A casi 11 años del Caso Ayotzinapa, padres de los 43 acusan de investigación "escueta" en el gobierno de Sheinbaum

A casi 11 años del Caso Ayotzinapa, padres de los 43 acusan de investigación "escueta" en el gobierno de Sheinbaum

La informó que alcanzó un récord histórico en materia de verificaciones, con un total de en lo que va del año.

En un comunicado indicó que, de este total, 40 se realizaron durante la última semana, entre las que destacan 20 en materia de giro mercantil, 9 en uso de suelo y 5 en protección civil, de acuerdo con datos de la de la alcaldía.

Agregó que, durante este periodo se llevaron a cabo 42 inspecciones oculares en materia de espectáculos públicos, enseres y programas internos de protección civil; además, se levantaron siete objetos en vía pública que no acreditaron contar con aviso correspondiente y se emitieron 10 apercibimientos a establecimientos mercantiles.

Lee también:

En total, 179 ciudadanas y ciudadanos fueron atendidos directamente en este periodo. Foto: Especial.
En total, 179 ciudadanas y ciudadanos fueron atendidos directamente en este periodo. Foto: Especial.

De igual manera la Dirección de Mercados y Vía Pública reportó la liberación de 2 mil 330 metros cuadrados de espacio público. Así como el retiro de 1.5 toneladas de objetos y obstáculos que invadían calles y banquetas, acciones que se complementaron con 574 labores de recuperación en distintos puntos de la demarcación.

La demarcación señaló que, en total, 179 ciudadanas y ciudadanos fueron atendidos directamente en este periodo.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses