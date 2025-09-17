La alcaldía Cuauhtémoc informó que alcanzó un récord histórico en materia de verificaciones, con un total de 2 mil 255 realizadas en lo que va del año.

En un comunicado indicó que, de este total, 40 se realizaron durante la última semana, entre las que destacan 20 en materia de giro mercantil, 9 en uso de suelo y 5 en protección civil, de acuerdo con datos de la Dirección General de Gobierno de la alcaldía.

Agregó que, durante este periodo se llevaron a cabo 42 inspecciones oculares en materia de espectáculos públicos, enseres y programas internos de protección civil; además, se levantaron siete objetos en vía pública que no acreditaron contar con aviso correspondiente y se emitieron 10 apercibimientos a establecimientos mercantiles.

En total, 179 ciudadanas y ciudadanos fueron atendidos directamente en este periodo. Foto: Especial.

De igual manera la Dirección de Mercados y Vía Pública reportó la liberación de 2 mil 330 metros cuadrados de espacio público. Así como el retiro de 1.5 toneladas de objetos y obstáculos que invadían calles y banquetas, acciones que se complementaron con 574 labores de recuperación en distintos puntos de la demarcación.

La demarcación señaló que, en total, 179 ciudadanas y ciudadanos fueron atendidos directamente en este periodo.

