Durante el segundo Simulacro Nacional que tendrá lugar el próximo 19 de septiembre a las 12:00 del día se activará la alerta sísmica en los 27 mil 887 altavoces del C5 que están ubicados a lo largo y ancho de la Ciudad de México, así como en teléfonos celulares con la tecnología cell broadcast, por radio y televisión, adelantó la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

Para este simulacro se tendrá un escenario hipotético de sismo magnitud 8.1 grados, con localización en Lázaro Cárdenas, Michoacán, que se sentiría en la capital del país.

“El próximo viernes a las 12:00 horas sonará la alarma, la alerta sísmica, y a través de varios medios, la población será comunicada para que pueda participar en este simulacro. Un simulacro siempre nos va a ayudar a prepararnos, cada vez más, para enfrentar alguna emergencia, como en este caso, pues es un sismo”, indicó.

Al respecto, Myriam Urzúa, secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), indicó que hasta este miércoles se habían registrado 24 mil 223 inmuebles para participar en este simulacro, con lo que se está a punto de superar cualquier tipo de registro que hayamos tenido con anterioridad”.

Explicó que a partir de las 12:01, se activará el protocolo del Plan de Emergencia Sísmica, el cual comenzará con el sobrevuelo de los cinco helicópteros Cóndores de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y también con el paneo de las cámaras del C5, para llevar a cabo una evaluación inicial de daños.

“Recordamos que este protocolo se basa además, en una coordinación territorial piramidal, que está estructurada en seis niveles. En cada uno de ellos, se han establecido funciones específicas, a fin de asegurar una respuesta eficiente y eficaz, ante una emergencia sísmica”, dijo.

En este simulacro habrá dos escenarios hipotéticos: uno en el Paseo de la Reforma y avenida Juárez, y otro en Reforma 222, en los cuales participarán todos los cuerpos de emergencia.

