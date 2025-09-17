Más Información

Andy López Beltrán niega tener amparo contra cualquier captura y acusa montaje

Abogado niega haber tramitado amparos para hijos de AMLO; recuerda caso Caro Quintero y alista denuncia por suplantación

Hernán Bermúdez es expulsado de Paraguay y lo trasladan a México; será ingresado al Cefereso 1

Adán Augusto se dice “tranquilo y sin preocupaciones” ante traslado de Hernán Bermúdez, líder de “La Barredora”

Fiscalía CDMX revela ruta y fallas de la pipa que explotó en Iztapalapa

Buque Escuela Cuauhtémoc reanuda sus operaciones tras choque en puente de Brooklyn

Las lluvias de este en la Ciudad de México dejaron afectaciones en 135 viviendas, principalmente en las alcaldías Tláhuac, Tlalpan, Iztapalapa y Xochimilco, dio a conocer , secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC).

En conferencia junto a la jefa de Gobierno, , la secretaria precisó que las lluvias de este martes ocasionaron 103 encharcamientos en las alcaldías Tlalpan con 32; Iztapalapa, 17; Tláhuac, 14; Xochimilco, 14; Coyoacán, 11; y Venustiano Carranza, tres; mientras que en Milpa Alta, Cuauhtémoc y Álvaro Obregón, hubo uno en cada una de ellas.

“De estos encharcamientos, se produjo la afectación de 135 viviendas, especialmente en Tláhuac, que fue en la colonia de Las Arboledas y La Nopalera; en Tlalpan, Granjas Coapa; en Iztapalapa, Consejo Agrarista Mexicano, Miraflores y San Lorenzo Tezonco; en Xochimilco: Tierra Nueva, Santa Cruz Xochimilco, El Mirador y San Lorenzo La Cebada”, dijo.

Además, puntualizó que se registró la caída de 28 árboles en la capital, debido a estas lluvias.

dmrr/cr

