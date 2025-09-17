Más Información
Abogado niega haber tramitado amparos para hijos de AMLO; recuerda caso Caro Quintero y alista denuncia por suplantación
Adán Augusto se dice “tranquilo y sin preocupaciones” ante traslado de Hernán Bermúdez, líder de “La Barredora”
Las lluvias de este 16 de septiembre en la Ciudad de México dejaron afectaciones en 135 viviendas, principalmente en las alcaldías Tláhuac, Tlalpan, Iztapalapa y Xochimilco, dio a conocer Myriam Urzúa, secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC).
En conferencia junto a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, la secretaria precisó que las lluvias de este martes ocasionaron 103 encharcamientos en las alcaldías Tlalpan con 32; Iztapalapa, 17; Tláhuac, 14; Xochimilco, 14; Coyoacán, 11; y Venustiano Carranza, tres; mientras que en Milpa Alta, Cuauhtémoc y Álvaro Obregón, hubo uno en cada una de ellas.
Lee también: Quejas por demoras y saturación en el Metro de CDMX; usuarios denuncian retrasos en varias líneas
“De estos encharcamientos, se produjo la afectación de 135 viviendas, especialmente en Tláhuac, que fue en la colonia de Las Arboledas y La Nopalera; en Tlalpan, Granjas Coapa; en Iztapalapa, Consejo Agrarista Mexicano, Miraflores y San Lorenzo Tezonco; en Xochimilco: Tierra Nueva, Santa Cruz Xochimilco, El Mirador y San Lorenzo La Cebada”, dijo.
Además, puntualizó que se registró la caída de 28 árboles en la capital, debido a estas lluvias.
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
dmrr/cr