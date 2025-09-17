Las lluvias de este 16 de septiembre en la Ciudad de México dejaron afectaciones en 135 viviendas, principalmente en las alcaldías Tláhuac, Tlalpan, Iztapalapa y Xochimilco, dio a conocer Myriam Urzúa, secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC).

En conferencia junto a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, la secretaria precisó que las lluvias de este martes ocasionaron 103 encharcamientos en las alcaldías Tlalpan con 32; Iztapalapa, 17; Tláhuac, 14; Xochimilco, 14; Coyoacán, 11; y Venustiano Carranza, tres; mientras que en Milpa Alta, Cuauhtémoc y Álvaro Obregón, hubo uno en cada una de ellas.

“De estos encharcamientos, se produjo la afectación de 135 viviendas, especialmente en Tláhuac, que fue en la colonia de Las Arboledas y La Nopalera; en Tlalpan, Granjas Coapa; en Iztapalapa, Consejo Agrarista Mexicano, Miraflores y San Lorenzo Tezonco; en Xochimilco: Tierra Nueva, Santa Cruz Xochimilco, El Mirador y San Lorenzo La Cebada”, dijo.

Además, puntualizó que se registró la caída de 28 árboles en la capital, debido a estas lluvias.

