Este miércoles, usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportaron demoras y paros prolongados en varias líneas.

En la Línea 7, pasajeros reclamaron que, a pesar de ser completamente subterránea, el servicio era deficiente: “La línea 7 toda es subterránea… ¡no hay excusas para que esté del asco la línea!”, escribió una usuaria en X; otro añadió: “El chofer va haciendo base en cada estación que pasa. ¡Díganle que agilice el servicio! Estamos en la estación San Pedro de los Pinos”.

En la Línea B, dirección Ciudad Azteca, los trenes avanzaban con constantes paradas.: “Línea B, dirección Cd. Azteca, se va parando mucho”, denunció un pasajero, “O sea, ¿van a mandar un tren? Ya llevo 10 min esperando en la línea B, dirección Buenavista, y en dirección Ciudad Azteca ya pasaron tres”, comentó otra persona.

En la Línea A, usuarios reportaron que no había trenes en dirección Pantitlán y que, pese a que ya no llovía, el servicio seguía lento y saturado: “Agilicen su servicio en Metro La Paz, dirección Pantitlán, no hay trenes”, escribió un usuario.

Ante las quejas, el Metro respondió: “Buen día. Al llegar a terminales o estaciones de correspondencia y en horarios de mayor demanda, por seguridad, se implementa el operativo que regula la entrada a los andenes con maniobras de dosificación de usuarios.”.

En la Línea 8, los usuarios denudaron que trenes salían llenos desde Constitución de 1917 y la espera superaba los 10 minutos: “Te odio, L8. Para qué conectan a los de Chalco si no van a poder mantener un servicio rápido y evitar aglomeraciones, más de 10 min en salir de Constitución”, señaló una pasajera; otro usuario coincidió: “Línea 8 está lentísima. Desde Consti hacen base y los trenes ya salen llenos”.

