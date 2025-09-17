El Gobierno de la Ciudad de México reportó que esta tarde noche del martes 16 de septiembre cayeron 15.8 millones de metros cúbicos por las fuertes lluvias lo que provocó afectaciones en las 16 alcaldías con 47 encharcamentos, 21 árboles caído, el desplome de una barda y dos cortocircuitos así como daños en viviendas y anegación de vialidades.

Los elementos para atender los puntos de encharcamiento se desplegaron en las alcaldías Benito Juárez, Coyoacán, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Miguel Hidalgo, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco,

En Xochimilco, se presentó el desbordamiento del Sifón en el Río San Buenaventura, pero la situación ya fue controlada y no se presentaron daños graves según las autoridades.

Lee también: Por intensas lluvias en Xochimilco, activan Plan DN-III-E para brindar apoyo a la población

También se reportaron anegamientos en vialidades como bajo puente de Pantitlán, a la altura de Viaducto; en Calzada Ignacio Zaragoza, con Circuito Interior, en Sol y Avenida José López Portillo, en la colonia Consejo Agrarista.

En las Unidades habitacionales de Mirasoles, Porvenir y Arboledas se registraron afectaciones al interior de los inmuebles. En ésta última colonia se presentó un espejo de agua de 100 metros y un tirante de 80 centímetros que afectaron 70 departamentos.

En la alcaldía Tlalpan se registraron encharcamientos e inundaciones en el bajopuente de Periférico y Picacho-Ajusco; Acoxpa y Miramontes; Periférico y Cañaverales; además del ingreso de agua en domicilios en Rinconada Coapa, y Villa Coapa.

Lee también: Fuertes lluvias de este 16 de septiembre causan encharcamientos en varias colonias de Iztapalapa y Tláhuac

También ingreso agua a viviendas afectadas en la Unidad Habitacional Bellas Artes, en el predio La Nopalera, y Los Olivos, en Tláhuac.

En la demarcación Coyoacán tuvieron lugar encharcamientos en el estacionamiento del ISSSTE Adolfo López Mateos, en la avenida Universidad; así como en la calle 73, casi esquina con Viaducto, colonia Puebla, en la alcaldía Venustiano Carranza; además de viviendas afectadas en San Bernardino, en Xochimilco.

Entre las labores de los elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México se encuentran la atención a 21 árboles caídos y dos cortocircuitos.

Lee también: Tren Ligero reporta cierre de Las Torres a Tasqueña debido a inundaciones causadas por fuertes lluvias

El Servicio de Transportes Eléctricos (STE) de la Ciudad de México implementó la operación provisional de Terminal CU a Lomas Estrella debido a la acumulación de agua por lluvia intensa en Av. Tláhuac y Técnicos y Manuales.

El Tren Ligero implementó servicio provisional de las estaciones Las Torres a Estadio Azteca debido a la acumulación de agua a la altura de la estación Huichapan, equipos de emergencia arribaron al lugar para atender las afectaciones.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) también implementaron en el Tlaloque a través de la atención en diferentes puntos en la capital con encharcamientos e inundaciones.

Lee también: Lluvias provocan deslave en Hidalgo y causa afectaciones en una escuela primaria y en una vivienda

Entre los reportes de la policía capitalina, se registró la caída de una barda de 1.70 metros de altura por 2 metros de longitud, en la carretera libre México-Cuernavaca y Reforma, colonia San Andrés Totoltepec, en la alcaldía Tláhuac, donde no se reportaron personas lesionadas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

alm/LL