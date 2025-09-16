Más Información

Sustituyen a comandante militar que reveló orden de aprehensión contra Hernán Bermúdez en Tabasco

Giran orden de aprehensión contra Guillermo Fragoso Báez, líder de la Unión de Sindicatos, dedicada a extorsión y huachicol en el Edomex

Ahora, Roberto Sandoval, exgobernador priista de Nayarit, es vinculado a proceso por lavado de dinero

Asistencia al primer Grito de Independencia de Sheinbaum duplica al de AMLO con similitudes y diferencias clave

Trump, Mick Jagger y Dustin Hofman figuran en lista de contactos de Epstein revelada por el Congreso de EU

Juan José Ponce Félix "El Ruso", aliado de "El Mayo" y enemigo de "Los Chapitos"; así lo describe la DEA

El informó que se restableció el servicio de Xochimilco a las Torres, sin embargo, por afectación por se mantiene cerrado el tramo de .

“El STE indicó a las 21:09 horas Se restablece operación de Xochimilco a Las Torres con servicio de tren y de Las Torres a Tasqueña con servicio de apoyo de

A las 20:21 horas, el servicio se interrumpió por presencia de lluvia en la zona de vías.

La afectación se dio por acumulación de agua a la altura de la estación Huichapan “se implementa servicio provisional de Las Torres a Estadio Azteca. Equipos de emergencia #Tlaloque laborando en el lugar”.

Es importante recordar que la estación Tasqueña se mantiene cerrada por obras de mejoramiento.

dmrr

