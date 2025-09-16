Más Información
El Servicio de Transportes Eléctricos (STE) informó que se restableció el servicio de Xochimilco a las Torres, sin embargo, por afectación por lluvias se mantiene cerrado el tramo de Las Torres a Tasqueña.
“El STE indicó a las 21:09 horas Se restablece operación de Xochimilco a Las Torres con servicio de tren y de Las Torres a Tasqueña con servicio de apoyo de RTP.
A las 20:21 horas, el servicio se interrumpió por presencia de lluvia en la zona de vías.
La afectación se dio por acumulación de agua a la altura de la estación Huichapan “se implementa servicio provisional de Las Torres a Estadio Azteca. Equipos de emergencia #Tlaloque laborando en el lugar”.
Es importante recordar que la estación Tasqueña se mantiene cerrada por obras de mejoramiento.
dmrr