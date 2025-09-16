Más Información
Trump, Mick Jagger y Dustin Hofman figuran en lista de contactos de Epstein revelada por el Congreso de EU
Giran orden de aprehensión contra Guillermo Fragoso Báez, líder de la Unión de Sindicatos, dedicada a extorsión y huachicol en el Edomex
Ahora, Roberto Sandoval, exgobernador priista de Nayarit, es vinculado a proceso por lavado de dinero
"No encontró lugar ni abrigo", dice la Marina sobre huachicol fiscal; pusimos ante la Ley “actos reprobables”, destaca Almirante Morales Ángeles
Adiós a Robert Redford: Demi Moore, Leonardo DiCaprio y otras figuras destacan su legado en Hollywood
Por lluvias esta noche, hay afectación en líneas del Metro, Metrobús y Trolebús.
El Metro informó que implementó marcha de seguridad en ocho líneas del sistema, las cuales son 2, 3, 4, 5, 8, 9, A, B y 12. “Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro”.
La marcha de seguridad en trenes implica disminución de los convoyes a 25 kilómetros por hora, por lo que el trayecto es lento, así que se exhorta a tomar previsiones.
Metrobús refirió que hay marcha lenta de camiones por la lluvia que se registra al sur y oriente de la capital. Las líneas afectadas son 1, 2, 3, 4, 5 y 6.
En el caso del Trolebús, por el momento, hay afectación en la línea 2, con servicio provisional de Terminal Chapultepec a Velódromo, debido a encharcamiento en bajo puente de Avenida Río Churubusco.
