Pachuca.- Un deslave registrado en la comunidad de Cerro Grande, en el municipio de Pisaflores, Hidalgo, afectó una escuela primaria, así como una vivienda en la que se encontraba una familia de cinco integrantes; de los cuales uno de ellos resultó lesionado.

De acuerdo con el alcalde de ese lugar, Miguel Bahena Solórzano, el incidente se registró durante la madrugada, debido al reblandecimiento de la tierra provocado por las lluvias que han afectado esa zona.

Toneladas de piedra y lodo cayeron sobre la escuela primaria Niños Héroes de Chapultepec, y el domicilio perteneciente a una mujer identificada como Dorotea Sánchez, ubicado en la parte baja de la ladera.

Deslave de tierra afecta a escuela de Pisaflores. Hidalgo (16/09/2025). Foto: Especial

Se indicó que en el lugar se encontraban cinco personas, entre ellas dos menores de edad y un adulto mayor. Este último resultó lesionado, por lo que tuvo que ser rescatado por cuerpos de emergencia y trasladado al centro de salud, donde se confirmó que sus heridas no eran de gravedad.

El alcalde informó que se mantienen recorridos en la zona afectada, así como en otras comunidades en riesgo, a fin de brindar atención inmediata ante posibles incidentes.

Restos de afectaciones por deslave de tierra (16/09/2025). Foto: Especial

También aseguró que se brindará ayuda directa a la familia afectada y se garantizará su seguridad y necesidades básicas.

El edil hizo un llamado a las familias de la región a mantenerse atentas, debido a que las condiciones climáticas continúan adversas, por lo que permanece la alerta ante posibles derrumbes, sobre todo porque en las laderas existen varias viviendas que podrían resultar dañadas.

