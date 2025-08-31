Más Información
La Ciudad de México tendrá un cambio importante en las condiciones climáticas durante las próximas horas. Después del mediodía se espera un ambiente caluroso con temperaturas que pasarán de los 16°C actuales a un máximo de 25°C, sin embargo, el cielo permanecerá mayormente nublado.
De acuerdo con autoridades locales, se prevén lluvias fuertes a muy fuertes en diferentes zonas de la capital, acompañadas de actividad eléctrica, caída de granizo y rachas de viento de hasta 45 km/h. La velocidad promedio del viento será de 10 a 25 km/h con dirección variable.
Las precipitaciones no se limitarán a este domingo, pues mañana continuarán las lluvias fuertes en la ciudad, por lo que se recomienda a la población mantenerse atenta a las actualizaciones oficiales.
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) exhorta a la ciudadanía a consultar los avisos del Sistema de Alerta Temprana y extremar precauciones ante posibles encharcamientos, caída de ramas o afectaciones en vialidades.
