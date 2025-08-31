La Ciudad de México tendrá un cambio importante en las condiciones climáticas durante las próximas horas. Después del mediodía se espera un ambiente caluroso con temperaturas que pasarán de los 16°C actuales a un máximo de 25°C, sin embargo, el cielo permanecerá mayormente nublado.

De acuerdo con autoridades locales, se prevén lluvias fuertes a muy fuertes en diferentes zonas de la capital, acompañadas de actividad eléctrica, caída de granizo y rachas de viento de hasta 45 km/h. La velocidad promedio del viento será de 10 a 25 km/h con dirección variable.

Lee también Temporada de lluvias en México; ¿cuándo llegará a su fin?

Las precipitaciones no se limitarán a este domingo, pues mañana continuarán las lluvias fuertes en la ciudad, por lo que se recomienda a la población mantenerse atenta a las actualizaciones oficiales.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) exhorta a la ciudadanía a consultar los avisos del Sistema de Alerta Temprana y extremar precauciones ante posibles encharcamientos, caída de ramas o afectaciones en vialidades.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL