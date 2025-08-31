Más Información

Alistan otro contrato para médicos cubanos; les pagan casa, chofer y dieta balanceada

Morena intervendrá en elección del PAN para Mesa Directiva en Diputados; Monreal exige perfil institucional y plural

Rodeadas de Haces, Gutiérrez Luna y Monreal, Rosa Icela pide austeridad a los despilfarradores

Ejecutivo va contra refresqueras en el Paquete Económico 2026; reforma a Ley Aduanera causará "mucho escozor": Godoy

Cannabis, activismo por la regulación; ¿si planto una marihuana, ¿soy una narca?

Búsqueda de hijos merma su salud; madres pierden la vista, padecen cáncer u otras enfermedades

La Ciudad de México tendrá un cambio importante en las condiciones climáticas durante las próximas horas. Después del mediodía se espera un ambiente caluroso con temperaturas que pasarán de los 16°C actuales a un máximo de 25°C, sin embargo, el cielo permanecerá mayormente nublado.

De acuerdo con autoridades locales, se prevén lluvias fuertes a muy fuertes en diferentes zonas de la capital, acompañadas de actividad eléctrica, caída de granizo y rachas de viento de hasta 45 km/h. La velocidad promedio del viento será de 10 a 25 km/h con dirección variable.

Las precipitaciones no se limitarán a este domingo, pues mañana continuarán las lluvias fuertes en la ciudad, por lo que se recomienda a la población mantenerse atenta a las actualizaciones oficiales.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) exhorta a la ciudadanía a consultar los avisos del Sistema de Alerta Temprana y extremar precauciones ante posibles encharcamientos, caída de ramas o afectaciones en vialidades.

