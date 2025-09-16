Más Información

Sustituyen a comandante militar que reveló orden de aprehensión contra Hernán Bermúdez en Tabasco

Sustituyen a comandante militar que reveló orden de aprehensión contra Hernán Bermúdez en Tabasco

Giran orden de aprehensión contra Guillermo Fragoso Báez, líder de la Unión de Sindicatos, dedicada a extorsión y huachicol en el Edomex

Giran orden de aprehensión contra Guillermo Fragoso Báez, líder de la Unión de Sindicatos, dedicada a extorsión y huachicol en el Edomex

Ahora, Roberto Sandoval, exgobernador priista de Nayarit, es vinculado a proceso por lavado de dinero

Ahora, Roberto Sandoval, exgobernador priista de Nayarit, es vinculado a proceso por lavado de dinero

Asistencia al primer Grito de Independencia de Sheinbaum duplica al de AMLO con similitudes y diferencias clave

Asistencia al primer Grito de Independencia de Sheinbaum duplica al de AMLO con similitudes y diferencias clave

Trump, Mick Jagger y Dustin Hofman figuran en lista de contactos de Epstein revelada por el Congreso de EU

Trump, Mick Jagger y Dustin Hofman figuran en lista de contactos de Epstein revelada por el Congreso de EU

Juan José Ponce Félix "El Ruso", aliado de "El Mayo" y enemigo de "Los Chapitos"; así lo describe la DEA

Juan José Ponce Félix "El Ruso", aliado de "El Mayo" y enemigo de "Los Chapitos"; así lo describe la DEA

La informó que, tras las registradas en la demarcación, el Ejército Mexicano ya se dirige a Xochitepec para atender las .

En X, la alcaldía señaló que las pondrán en marcha el Plan DN-III-E para brindar apoyo en las áreas afectadas.

Agregó que las brigadas de Servicios Urbanos, Protección Civil y Seguridad Ciudadana se mantienen en territorio atendiendo zonas con anegación de agua.

Ejército Mexicano ya se dirige a Xochitepec para atender las afectaciones. Foto: Especial.
Ejército Mexicano ya se dirige a Xochitepec para atender las afectaciones. Foto: Especial.

La alcaldía manifestó que en Ampliación San Marcos se atiende en ahuejote con apoyo de cuadrilla de Servicios Urbanos y equipo vactor, "trabajando para garantizar la disminución del agua en las calles".

Lee también:

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó roja por lluvias fuertes y posible caída de granizo en la demarcación.

Alcaldesa alerta por "núcleo de lluvia"

La alcaldesa, Circe Camacho, indicó que se registra un núcleo de lluvia en gran parte de la demarcación y explicó que "lamentablemente algunas de las afectaciones son por insuficiencia de drenaje".

Servicos Urbanos, Protección Civil y Seguridad Ciudadana se mantienen en territorio atendiendo zonas con anegación de agua. Foto: Especial.
Servicos Urbanos, Protección Civil y Seguridad Ciudadana se mantienen en territorio atendiendo zonas con anegación de agua. Foto: Especial.

"Nuestro equipo de Protección Civil está en monitoreo permanente en Río San Buenaventura, previniendo el desbordamiento de sifón por las fuertes lluvias en Tlalpan, estamos pendientes", señaló.

Puso a disposición de los habitantes de la alcaldía el número de Protección Civil: 55 5675 7020.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses