La alcaldía Xochimilco informó que, tras las intensas lluvias registradas en la demarcación, el Ejército Mexicano ya se dirige a Xochitepec para atender las afectaciones.

En X, la alcaldía señaló que las fuerzas armadas pondrán en marcha el Plan DN-III-E para brindar apoyo en las áreas afectadas.

Agregó que las brigadas de Servicios Urbanos, Protección Civil y Seguridad Ciudadana se mantienen en territorio atendiendo zonas con anegación de agua.

Ejército Mexicano ya se dirige a Xochitepec para atender las afectaciones. Foto: Especial.

La alcaldía manifestó que en Ampliación San Marcos se atiende en ahuejote con apoyo de cuadrilla de Servicios Urbanos y equipo vactor, "trabajando para garantizar la disminución del agua en las calles".

Lee también: ¡Toma tus precauciones! Lluvias provocan afectaciones en Metro, Metrobús y Trolebús este martes 16 de septiembre

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó roja por lluvias fuertes y posible caída de granizo en la demarcación.

Alcaldesa alerta por "núcleo de lluvia"

La alcaldesa, Circe Camacho, indicó que se registra un núcleo de lluvia en gran parte de la demarcación y explicó que "lamentablemente algunas de las afectaciones son por insuficiencia de drenaje".

Servicos Urbanos, Protección Civil y Seguridad Ciudadana se mantienen en territorio atendiendo zonas con anegación de agua. Foto: Especial.

"Nuestro equipo de Protección Civil está en monitoreo permanente en Río San Buenaventura, previniendo el desbordamiento de sifón por las fuertes lluvias en Tlalpan, estamos pendientes", señaló.

Puso a disposición de los habitantes de la alcaldía el número de Protección Civil: 55 5675 7020.

🚧👷‍♂️💧En Ampliación San Marcos se atiende en ahuejote con apoyo de cuadrilla de Servicios Urbanos y equipo vactor, trabajando para garantizar la disminución del agua en las calles.#TierraDeGuardianes🌿 pic.twitter.com/PTTqKVww6k — Alcaldía Xochimilco (@XochimilcoAl) September 17, 2025

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr