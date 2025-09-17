La alcaldía Tlalpan registró afectaciones en viviendas y encharcamientos tras las intensas lluvias ocurridas el 16 de septiembre, que superaron la capacidad del drenaje de la demarcación.

Mediante un comunicado, el Gobierno de la Ciudad de México reportó que las inundaciones afectaron el bajopuente de Periférico y Picacho-Ajusco, así como las zonas de Acoxpa, Miramontes, y Cañaverales, y algunas viviendas en Rinconada Coapa y Villa Coapa.

Asimismo, señaló que la precipitación máxima se registró en Villa Coapa, con 54 mm, seguida de San Pedro Mártir, con 44.75 mm, y Planta Abasolo, con 42.55 mm.

Lee también Fuertes lluvias afectan a 16 alcaldías con 47 encharcamientos y 21 árboles caídos

La alcaldía informó en un comunicado que la alcaldesa Gabriela Osorio, junto con personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), bomberos y Protección Civil de la demarcación, realizó labores para reducir el nivel del agua.

A través de su cuenta de X, Osorio detalló: “Las lluvias torrenciales superaron la capacidad del sistema de drenaje en las alcaldías Tlalpan y Coyoacán, ocasionando afectaciones en la zona de Coapa. Continuamos con los recorridos de censo y atención a las viviendas impactadas. Se brindará apoyo a las familias afectadas; no les dejaremos solas ni solos”.

En un video publicado en la misma cuenta de X, Osorio explicó que el personal tendrá que esperar a que la vía primaria bajara el nivel de agua para poder intervenir en la vía secundaria, debido a la conexión del drenaje.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL