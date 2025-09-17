Más Información

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé ambiente cálido con cielo medio nublado a nublado en la Ciudad de México para este miércoles 17 de septiembre.

Se pronostican , intervalos de chubascos, actividad eléctrica y posible caída de granizo.

De acuerdo con el boletín meteorológico, se esperan lluvias fuertes en la CDMX a partir de las 13:00 de la tarde y hasta las 23:00 de la noche, por lo que se recomienda a la población estar prevenida.

Además, se esperan vientos con rachas fuertes entre las 16:00 y las 20:00 horas.

En las próximas 24 horas, la temperatura máxima que se prevé es de 23°C y la mínima de 15°C.

