La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé ambiente cálido con cielo medio nublado a nublado en la Ciudad de México para este miércoles 17 de septiembre.

Se pronostican lluvias fuertes, intervalos de chubascos, actividad eléctrica y posible caída de granizo.

De acuerdo con el boletín meteorológico, se esperan lluvias fuertes en la CDMX a partir de las 13:00 de la tarde y hasta las 23:00 de la noche, por lo que se recomienda a la población estar prevenida.

Lee también Fuertes lluvias afectan a 16 alcaldías con 47 encharcamientos y 21 árboles caídos

Además, se esperan vientos con rachas fuertes entre las 16:00 y las 20:00 horas.

En las próximas 24 horas, la temperatura máxima que se prevé es de 23°C y la mínima de 15°C.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL