Un hombre fue encontrado sin vida al interior de un coche estacionado frente al edificio de la alcaldía Cuauhtémoc, en la colonia Guerrero.

De forma preliminar, se ha manejado que el masculino falleció a causa de un disparo de arma de fuego, debido a que muestra una herida a un costado de la cabeza.

Al lugar, localizado en la esquina de las calles Juan Aldama y Mina, llegaron elementos de Protección Civil de dicha demarcación, quienes confirmaron el deceso del desconocido.

El coche color rojo fue acordonado por policías, a la espera de los servicios periciales con el fin de comenzar las indagatorias correspondientes.

