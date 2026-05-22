Pep Guardiola confirmó el viernes lo que los aficionados del Manchester City temían. El entrenador más exitoso del club se marcha, poniendo fin a una etapa de 10 años repleta de títulos en la que consolidó al club como una de las grandes potencias de Europa, al tiempo que cambió el rostro del fútbol inglés.

Guardiola, que tenía un año más de contrato con el City, dirigirá su último partido contra el Aston Villa en la Liga Premier el domingo.

“No me pregunten las razones por las que me voy. No hay ninguna razón, pero en el fondo sé que es mi momento”, dijo.

“Nada es eterno, si lo fuera, estaría aquí. Eterno será el sentimiento, la gente, los recuerdos, el amor que tengo por mi Manchester City”.

El City dijo que Guardiola asumirá el cargo de embajador global y que pondrá su nombre a la nueva tribuna recientemente desarrollada en el Etihad Stadium .

Enzo Maresca —exentrenador del Chelsea que fue asistente de Guardiola en el City— es el favorito para asumir la desalentadora tarea de ocupar el hueco que deja el técnico catalán tras una década de dominio sin precedentes.

Desde que llegó al City en el verano de 2016, Guardiola llevó al equipo respaldado por Abu Dabi a seis títulos de la Liga Premier y a la Liga de Campeones por primera vez en 2023.

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Pep Guardiola besa el trofeo de la Champions League, después de la final entre Manchester City e Inter Milan en el 2023 - Foto: AP

En total levantó 17 trofeos importantes, incluyendo un doblete esta temporada con la Copa de la Liga inglesa y la Copa FA. Guardiola ha ganado 35 títulos importantes a lo largo de su carrera como entrenador, que lo llevó a la banca de Barcelona y Bayern Múnich.

El City fue, con diferencia, su trabajo más largo como entrenador, ya que nunca antes había permanecido más de cuatro años en un cargo.

“No entrenaré por un tiempo”, dijo Guardiola, de 55 años. “Siento que no tendría la energía que se requiere a diario… con las expectativas de pelear por los títulos”.

Guardiola estableció nuevos referentes; el City se convirtió en el primer equipo en ganar cuatro ligas inglesas seguidas y el primero en sumar 100 puntos en una sola temporada en 2018. Al año siguiente, el City fue el primer equipo en ganar el triplete doméstico de liga, Copa FA y Copa de la Liga en la misma temporada.

Su mayor logro fue llevar al City al triplete definitivo en 2023, ganando la Liga Premier, la Liga de Campeones y la Copa FA —igualando la hazaña del Manchester United de hace más de 20 años, en 1999.

También llevó a Inglaterra un estilo de fútbol —un enfoque basado en la posesión que comenzaba con sacar el balón desde el portero o la defensa— que terminó siendo imitado en todo el país, desde equipos infantiles a nivel de base hasta rivales en la Liga Premier.

“El enfoque único que aporta a su entrenamiento le ha permitido desafiar constantemente las verdades aceptadas de nuestro juego. Es la razón por la que en los últimos 10 años no solo ha hecho mejor al Manchester City —también ha hecho mejor al fútbol”, dijo el presidente del City, Khaldoon Al Mubarak. Añadió que era la “respuesta correcta” que Guardiola se marchara ahora.

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Pep Guardiola durante un partido del Manchester City en la Premier League - Foto: AFP

Aunque se va tras otra campaña con trofeos, esta fue la primera vez en su carrera que ha pasado dos temporadas sin ser coronado campeón de liga. El City también fue eliminado de la Liga de Campeones antes de los cuartos de final en los últimos dos años.

El City dijo que el nuevo rol de Guardiola hará que brinde asesoramiento técnico a los clubes de su grupo de propiedad.

“El legado de Pep es extraordinario y su verdadero impacto será mejor evaluado por los historiadores del Manchester City del futuro”, dijo el director ejecutivo Ferran Sorriano. “Si hay algo más difícil que ganar, es volver a ganar. Requiere una persistencia increíble, resiliencia y la humildad de empezar de nuevo cada año, con la misma energía, una y otra vez . Esto es lo que hizo Pep”.

Aunque Guardiola pasará a la historia como uno de los mejores entrenadores en la historia de la Liga Premier —rivalizando con Alex Ferguson—, repetidamente tuvo que defender al City frente a acusaciones de infracciones financieras, con más de 100 cargos aún pendientes sobre el club.

Se acusó al City de proporcionar información engañosa sobre sus finanzas durante un periodo de nueve años de 2009 a 2018 —un lapso en el que ganó tres títulos y fichó a algunos de los mejores jugadores del mundo como Yaya Touré, Sergio Agüero y Kevin de Bruyne. Uno de esos títulos se ganó bajo Guardiola.

El City siempre ha negado haber cometido irregularidades. Guardiola dijo que estaba “plenamente convencido” de que el club era inocente.