Localizan y destruyen 12 centros de precursores químicos para elaborar drogas sintéticas en Sinaloa

Culiacán, Sin. En operativos efectuados en diversos poblados de los municipios de Culiacán y Cosalá, personal militar localizó y destruyó doce áreas de concentración de cinco mil 480 litros de diversos y 750 kilos de diversas sustancias sólidas para elaborar .

Los elementos del ejército llevaron a cabo recorridos por los poblados de Agua Calientita, La Huerta, El Portezuelo, La Mora, la Laguna, Tachinolpa, Laguna Colorada, Palo Blanco, en el municipio de Culiacán.

En el municipio de Cosalá, los patrullajes fueron efectuados en las comunidades de Comloa, San Miguel de la Mesa, Tecomate y los Mimbres del Padre, en todos estos sitios del medio rural se efectuaron los aseguramientos.

Los militares lograron incautar en los doce sitios de concentración, mil 980 litros de acetona, 815 de ácido clorhídrico, 670 de alcohol etílico, 550 de precursores químicos desconocidos, 450 litros de acudo sulfúrico, 80 de metileno, 85 de tolueno y 50 de mono.

También, encontraron 600 litros de metil formamida, doscientos litros de thiner, cien kilos de sosa caustica, 650 kilos de ácido tartárico, un reactor, un condensador, 127 bidones, cuatro contenedores, tres cubetas, ocho botes, 19 tambos, cuatro ollas de peltre, seis tinas, un tinaco, una bomba de agua y cuatro tanques de gas.

