Culiacán, Sin. En operativos efectuados por las fuerzas federales y estatales en dos municipios, se detuvo a cinco civiles armados, uno de ellos, en el poblado de Copala, en el municipio de Concordia, al que se le aseguro un fusil automático, siete cargadores, siete mil 170 cartuchos útiles, chalecos tácticos y un vehículo.

Detienen a un hombre en La Concordia

Los elementos del Ejército fueron alertados sobre el robo de un vehículo, por lo que estos lograron ubicarlo con personas armadas sobre la autopista Mazatlán-Durango, a la altura del poblado de Copala, al intentar marcarles el alto, estos les dispararon por lo que se inició una breve persecución con intercambio de balas.

Un civil logró ser detenido al volcarse en el vehículo que viajaba con otras personas que lograron huir del lugar, por lo que se le aseguró una arma larga, siete cargadores, siete mil 170 cartuchos útiles, dos chalecos tácticos, cinco pilas de radio portátil, un cargador para batería de un dron y una unidad con reporte de robo.

Detienen en Culiacán a cuatro hombres con fusiles AK-47

En el fraccionamiento Los Ángeles, en la capital del estado, se reportó la presencia de civiles armados, por lo que elementos de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal que fueron desplazados a dicho lugar, encontraron a una persona a bordo de un vehículo, el cual al notar su presencia emprendió la huida.

Tras una breve persecución, este llego a un sitio donde se encontraban tres personas más, a los que les encontraron dos fusiles AK-47. Dos carabinas, una Col M16 y una calibre 5.56X 45, así como once cargadores, 180 cartuchos útiles cuatro chalecos tácticos y ocho placas balísticas

