Culiacán.- Elementos de la Guardia Nacional sostuvieron un enfrentamiento con un grupo armado en la zona del fraccionamiento Real Pacífico, de la ciudad de Mazatlán, en cuyos hechos un civil resultó muerto y cinco fueron detenidos.

Según un reporte, la noche del domingo pasado, sobre la calle Los Pulpos, cerca de un templo católico, varias personas del sexo masculino que cenaban en un negocio, al notar que se acercaba un convoy de la Guardia Nacional, emprendieron la huida.

Los civiles subieron a dos unidades y tras una breve persecución se inició un enfrentamiento hasta que estos fueron cercados, con el arribo de elementos navales y de las corporaciones policiacas y se logró desarmarlos.

En el lugar de los hechos, se conoció que un civil resultó herido y les aseguraron armas y dos vehículos, uno de ellos un Jeep Rubicón de color blanco, sin que se conozcan las identidades de estos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/LL