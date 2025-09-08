Más Información

Solicitan 200 órdenes de aprehensión por huachicol; van por agentes aduanales y militares

Solicitan 200 órdenes de aprehensión por huachicol; van por agentes aduanales y militares

Tren en Atlacomulco embiste a autobús de pasajeros; reportan al menos 8 muertos y 45 lesionados

Tren en Atlacomulco embiste a autobús de pasajeros; reportan al menos 8 muertos y 45 lesionados

Neutralizan en Durango narcolaboratorios relacionados con "Los Mayos"; aseguran 21 toneladas de metanfetaminas

Neutralizan en Durango narcolaboratorios relacionados con "Los Mayos"; aseguran 21 toneladas de metanfetaminas

No sin mis perros; vecinas desalojadas de República de Cuba pernoctan en la calle por que hotel no acepta mascotas

No sin mis perros; vecinas desalojadas de República de Cuba pernoctan en la calle por que hotel no acepta mascotas

Facundo es eliminado de "La casa de los famosos México"; Dalilah Polanco se salva, pese a su estado de salud

Facundo es eliminado de "La casa de los famosos México"; Dalilah Polanco se salva, pese a su estado de salud

Sheinbaum reporta 23 mexicanos detenidos por redadas de Georgia y 19 en Alligator Alcatraz; garantiza recursos para consulados

Sheinbaum reporta 23 mexicanos detenidos por redadas de Georgia y 19 en Alligator Alcatraz; garantiza recursos para consulados

Culiacán.- Elementos de la Guardia Nacional sostuvieron un enfrentamiento con un grupo armado en la zona del fraccionamiento Real Pacífico, de la , en cuyos hechos un civil resultó muerto y cinco fueron detenidos.

Según un reporte, la noche del domingo pasado, sobre la calle Los Pulpos, cerca de un templo católico, varias personas del sexo masculino que cenaban en un negocio, al notar que se acercaba un convoy de la Guardia Nacional, emprendieron la huida.

Los civiles subieron a dos unidades y tras una breve persecución se inició un enfrentamiento hasta que estos fueron cercados, con el arribo de elementos navales y de las corporaciones policiacas y se logró desarmarlos.

En el lugar de los hechos, se conoció que un civil resultó herido y les aseguraron armas y dos vehículos, uno de ellos un Jeep Rubicón de color blanco, sin que se conozcan las identidades de estos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses