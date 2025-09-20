Culiacán, Sin. La violencia volvió a recrudecerse en varios municipios del estado, con los registros de ocho nuevos asesinatos, entre las víctimas se encuentran dos mujeres, una de ellas de nombre Francisca “N”, de 39 años de edad, fue privada de la vida junto con su pareja, en una vivienda de la Cofradía de la Loma, en Navolato.

Según el reporte, la pareja se encontraba dentro de una vivienda, en dicha comunidad cañera, cuando hombres armados llegaron y les dispararon en varias ocasiones, por lo que ambos resultaron muertos.

En un nuevo femenicidio, se conoció que el cuerpo de una mujer joven, fue encontrado en una zona enmontada de la colonia San Isidro, en la capital del estado, la cual presentaba impactos de disparos y huellas de tortura.

Los vecinos de la zona que escucharon detonaciones de armas de fuego lo reportaron a las líneas de emergencia, por lo que elementos de las Policías Municipal y Estatal que llegaron al sitio, localizaron el cuerpo de la mujer de complexión gruesa, la cual no portaba ninguna identificación.

En la colonia Buenos Aires, de la capital del estado, civiles armados atacaron a balazos a dos personas, una de ellas de nombre, Fidel “N”, de 30 años de edad, falleció en el lugar del atentado, en tanto que su acompañante de nombre Rogelio Esteban “N”, de 28 años, murió en un hospital donde fue internado.

Otra de los hechos de la violencia en la capital del estado, se escenificó en la colonia Francisco Alarcón Fragozo, donde fue asesinado de varios disparos Natividad “N”, cuando se dirigía a un abarrote, sus agresores lograron huir del lugar.

La Fiscalía General del Estado documentó que en la carretera México-Nogales, en el tramo Mazatlán-Culiacán, a la altura del municipio de San Ignacio, fue encontrado el cuerpo de un hombre que presentaba impactos de bala.

En la misma carretera federal, a escasos metros de la desviación a un puente, pero en la jurisdicción del municipio del Rosario, fue encontrado el cuerpo de un hombre, el cual fue envuelto en una lona.

Una persona que conducia un vehículo compacto, por una de las calles del fraccionamiento Infonavit Playas, en el municipio de Mazatlán, fue asesinado de varios impactos de bala, al parecer su agresor viajaba en una motocicleta.

