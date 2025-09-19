Culiacán, Sin. a 19 de Sep.- En una nueva revisión de rutina por cinco módulos del centro penitenciario de Culiacán, elementos de la Policía Estatal, con respaldo de la Guardia Nacional, descubrieron cinco armas de fuego, diez celulares, cien gramos de una yerba seca similar a la marihuana, entre otros objetos.

Solo el pasado 27 de agosto, en una revisión similar derivado de riñas entre internos, se aseguraron siete pistolas, dos cargadores abastecidos, 29 cartuchos útiles, 110 dosis de polvo blanco, con características de cocaína.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que personal del Ejército respaldo esta supervisión, reforzando la seguridad externa, como medida preventiva, lo que permitió encontrar tres pistolas calibre 40, una nueve milímetros y otra calibre 5.7X 28 mm, todas ellas con cargadores abastecidos.

Todas las armas y objetos localizados, fueron turnados a las autoridades judiciales para que investiguen el origen. Foto: Especial.

Todas las armas y objetos localizados en los módulos revisados, fueron turnados a las autoridades judiciales para que investiguen el origen de todo lo asegurado y finque las responsabilidades de los funcionarios que se pueden estar involucrados.

La revisión, que se realizó en este mismo centro penitenciario de Culiacán, tuvo lugar a solo 12 días de que se había registrado una confrontación entre varios internos, en la que se reportó detonaciones de armas de fuego.

Sobre dicha revisión, se informó que personal militar de una de las Bases de Operaciones, brindó seguridad en la parte perimetral de este centro penitenciario, en donde en tres módulos revisados se encontró cinco pistolas calibre 9 milímetros, dos calibre 45, cargadores abastecidos.

También, se aseguró en los tres módulos inspeccionados 110 dosis de una sustancia, parecida a la cocaína, 22 envoltorios con una yerba verde, con las características de la marihuana, un modem para internet y dos radios, por lo que todo lo encontrado fue puesto a disposición de las autoridades judiciales.

dmrr/cr