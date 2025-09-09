Más Información
Culiacán.- La Fiscalía General del Estado fue notificada que en el centro penitenciario de Goros Dos, en el municipio de Ahome, fue encontrado el cuerpo del interno de Antonio “N”, de 32 años, sin que se conozcan las causas.
Según el informe del centro de reclusión la mañana de este martes, custodios encontraron al interno muerto, por lo que el personal médico del penal verificó los hechos, pero no se divulgó las posibles causas de su fallecimiento.
Las autoridades del centro penitenciario de Goros Dos dieron a conocer que es competencia de las autoridades judiciales determinar las causas de su muerte, para no incurrir en errores.
