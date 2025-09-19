Culiacán, Sin. En una nueva serie de hechos de violencia escenificados en los municipios de Culiacán, Mocorito y Navolato, cinco personas del sexo masculino fueron privados de la vida con disparos de armas de fuego y siete más, entre ellos dos mujeres y un menor de edad, fueron reportados como lesionados por impactos de bala.

Hallan dos cuerpos en Culiacán

Las autoridades de seguridad pública de Culiacán fueron alertadas de fuertes detonaciones de armas de fuego en la avenida 30 de octubre, casi esquina con la calle Aguilar Barraza, en la colonia Benito Juárez, en la parte oriente de la capital del estado.

Al acudir al sitio, policías estatales y municipales, localizaron los cuerpos de dos personas del sexo masculino con impactos de bala, los cuales, estaban tirados en sitios distintos de la misma calle, sin que se conociera como sucedieron los hechos.

En forma preliminar, se conoció que las víctimas de la violencia fueron identificadas en forma preliminar como Said “N” y Francisco “N”, cuya relación se desconoce, por lo que se iniciaron las primeras investigaciones del doble homicidio.

Atados y con disparos hallan a tres hombres en Mocorito

A un costado de la carretera México-Nogales, en la jurisdicción de la sindicatura de Pericos, Mocorito, fueron localizados los cuerpos de tres personas del sexo masculino jóvenes, los cuales estaban atados de pies y manos, con huellas de tortura y disparos.

El hallazgo de las victimas fue reportado por conductores a la Policía Municipal de Mocorito que acudió al sitio para certificar los hechos y resguardar la escena del tiple homicidio, hasta que el personal de la Fiscalía General del Estado se presentó.

Un joven, identificado como Héctor “N”, de 20 años de edad, llegó por su propio pie a un hospital de Culiacán, para recibir auxilio médico ya que presentó una herida de bala en el brazo, el vehículo que conducía, presento varios impactos de bala en el chasis puertas y cristales, sin que se conozca que le sucedió.

En la carretera “La 20”, en la sindicatura de Villa Juárez, Navolato, se registró un enfrentamiento armado entre grupos rivales, en cuyos hechos, seis personas, entre ellos dos mujeres y un menor de edad, miembros de una familia, resultaron heridos, presuntamente al quedar en medio de un fuego cruzado.

Los datos que se conocen sobre esta nueva confrontación, es que seis miembros de una familia que circulaba por la carretera “La Veinte”, quedaron en medio del fuego cruzado, por lo que varios de ellos, presentaron lesiones leves por esquirlas.

Se conoce que en uno de los hospitales fue atendido una persona del sexo masculino de nombre Francisco “N” de 31 años de edad, con una herida de bala en la rodilla y su hijo de solo tres años, fue atendido por una lesión en el brazo por esquirlas.

Luis Fernando “N”, de 25 años de edad, fue ingresado al hospital de Villa Juárez, con heridas de bala, por lo que se le brindo la atención necesaria, en tanto que las autoridades de seguridad iniciaron la búsqueda de los responsables.

En tanto que Victoria “N”, de 31 años, Susana “N” de 42 años y Gilberto “N”, fueron atendidas en el área de urgencias del hospital de Villa Juárez, Navolato por presentar lesiones por esquirlas.

