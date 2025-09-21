Más Información
Los Reyes La Paz, Méx.- La tarde de este domingo se registró un incendio en una fábrica de pinturas en la colonia Jardín de Los Reyes, en el municipio de Los Reyes La Paz, sin que se presentaran lesionados.
Los vecinos de la comunidad fueron los que solicitaron la intervención de los servicios de emergencia porque se dieron cuenta de las llamas y de una columna de humo que se había originado en la factoría localizada en el el Camino de la Cantera, muy cerca de la carretera federal México-Puebla.
Al lugar arribaron elementos del Cuerpo de Bomberos y Protección Civil de Los Reyes, quienes sofocaron el fuego que se había extendido en el inmueble debido a que los productos que estaban en el interior son muy flamables.
Policías municipales y de la Secretaría de Seguridad del Estado de México realizaron cortes a la circulación vehicular e implementaron un cordón de protección para evitar que los vecinos se acercaran y se pusieran en riesgo.
También llegaron a la zona integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Después de varios minutos los vulcanos controlaron la conflagración.
Luego de que lo hicieron se encuentran en la remoción de escombros.
Hasta ahora se desconocen las causas del siniestro.
