El general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional, aseguró ayer que la historia ha demostrado que México siempre ha resistido y ha superado los embates de “intereses mezquinos” de propios y extraños que han tratado de vulnerar su independencia sin éxito.

Al tomar la palabra durante el primer Desfile Cívico-Militar de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por el 215 Aniversario de la Independencia de México, el general secretario afirmó que la historia ha enseñado que el pueblo mexicano nunca se rinde, resiste, se levanta y se fortalece frente a momentos de incertidumbre.

“La Independencia es el aliento mismo de la patria mediante el cual el Estado en su conjunto ejerce su libertad, sin injerencias ajenas de ningún tipo, como las que han tratado de vulnerar este precepto sin éxito. Y la soberanía es el alma invencible de la nación, traducido en el poder que reside en el pueblo, para trazar su rumbo de gobierno a través de su voz, sin influencias externas. La historia nos ha enseñado que el pueblo de México nunca se rinde; se resiste, se levanta y se fortalece frente a cada reto y momentos de incertidumbre. Siempre ha superado el embate de intereses mezquinos de propios y extraños”.

Llama a la unidad nacional para desterrar la delincuencia y la violencia

El titular de la Defensa Nacional llamó a la unidad nacional para desterrar las conductas antisociales que dañan a México, como la delincuencia, la discriminación, la drogadicción y la violencia.

Exhortó a impulsar la educación, la igualdad, el respeto, la equidad, el civismo, el cuidado del medio ambiente, el trabajo y el deporte, así como fortalecer la unión familiar y la participación ciudadana para seguir construyendo un mejor México.

“[Hago] un llamado a la unidad nacional para que sumemos fuerzas y desterremos las conductas antisociales que dañan al pueblo de México, como la delincuencia, la discriminación, la drogadicción y la violencia.

“Con unidad nacional, desde nuestras trincheras, impulsemos la educación, la igualdad, el respeto, la equidad, el civismo, el cuidado del medio ambiente, el trabajo y el deporte. Fortalezcamos la unión familiar, la participación ciudadana, nuestros principios, nuestra cultura y nuestras raíces. Juntos, con unidad nacional, sigamos construyendo un mejor México”, señaló.

“Orgullosos de que, por primera vez, una mujer encabece el desfile”

El general secretario afirmó que todas las Fuerzas Armadas se sienten orgullosas de participar en el desfile que por primera vez, destacó, tiene a una mujer como comandante Suprema de las Fuerzas Armadas.

“Nos sentimos sumamente orgullosos y emocionados al participar en este evento”.