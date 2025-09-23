Policías de la Ciudad de México aprehendieron a dos hombres acusado de haber robado una tienda con una réplica de arma de fuego, en calles de la alcaldía Gustavo A. Madero.

De acuerdo a lo informado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), dos jóvenes ingresaron a una tienda de conveniencia ubicada en Francisco Morazán y la Calle 1525, colonia San Juan de Aragón Sexta Sección.

Usando una nota y una réplica de arma de fuego, le exigieron el dinero a la mujer encargada, quién entregó el efectivo.

Tras el robo, los operadores del Centro de Comando y Control (C2) Norte dieron aviso a policías asignados a la zona, quienes acudieron a la tienda y hablaron con la encargada, quien dio la descripción de los ladrones.

A través del monitoreo de las cámaras del C2 se ubicó a los sopechosos en avenida 608 y la calle Villa Cacamac, de la colonia San Juan de Aragón.

Los policías se movilizaron al lugar y detuvieron a un joven de 18 y otro de 21 años de edad, a quienes les aseguraron el dinero y la réplica de pistola, informó la SSC.

Los detenidos fueron puestos a disposición de un agente del Ministerio Público para definir su situación.

