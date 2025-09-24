Más Información
La Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) lanzó las licitaciones para la construcción de la Utopía en Álvaro Obregón, tras la reciente consulta ciudadana donde se avaló el proyecto.
En la Gaceta de la Ciudad de México, este miércoles, la dependencia capitalina lanzó ocho licitaciones para la construcción del proyecto Parque Japón, en Álvaro Obregón.
Los inmuebles abarcan los ejes cultural, económico, ciencia y tecnología. Las empresas ganadoras se darán a conocer el próximo 15 de octubre.
El 14 de septiembre habitantes de 20 colonias de la alcaldía Álvaro Obregón acudieron a votar y avalaron el proyecto de Utopía que se planea construir en el Parque Águilas Japón.
El Parque Japón, ubicado en Avenida Rómulo O Farril y Calzada de las Águilas y se desarrollará dentro de un polígono de 15 mil 333 metros cuadrados, con un desplante de obra de 8 mil 452.
