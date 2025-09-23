Más Información
Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (Pilares) invita a los capitalinos a la carrera Utopía Parque Japón 4K que se llevará a cabo este domingo en la alcaldía Álvaro Obregón.
La cita será a las 08:00 horas en este parque ubicado en Rómulo O'Farrill 143, colonia Parque Las Águilas, y Pilares recomendó a los corredores llegar media hora antes.
"Es un evento deportivo que busca fomentar la actividad física, la sana convivencia y el uso del espacio público", señaló en un comunicado.
Detalló que la carrera tendrá una distancia de cuatro kilómetros, "dentro de este emblemático parque, en un ambiente familiar y lleno de energía".
Explicó que contará con ramas femenil y varonil, y estará dividida en las siguientes categorías por edad: Libre (18 a 39 años), Máster (40 a 49 años), Veteranos (50 a 59 años), Plus A (60 a 69 años) y Plus B (70 años en adelante).
