El lunes pasado la Secretaría de Atención y Participación Ciudadana local informó que el proyecto de Utopía en el Parque Japón fue aprobado por el 69.8% de los vecinos que votaron en la consulta pública que se llevó a cabo el domingo pasado.

Por lo que esta Utopía sí irá y el alcalde, Javier López Casarín, espera que en un año esté concluida su construcción.

Esta se edificará en el Parque Japón, ubicado en Avenida Rómulo O Farril y Calzada de las Águilas, pero ¿cuáles son las claves para entender el proyecto?

¿Cuáles son las claves para entender la Utopía Parque Águilas Japón?

Se desarrollará dentro de un polígono de 15 mil 333 metros cuadrados, con un desplante de obra de 8 mil 452.

Se conservarán los 6 mil 881 metros cuadrados de áreas verdes y se crearán 2 mil 608 adicionales.

El alcalde de Álvaro Obregón, Javier López Casarín, explicó que no se talará un sólo árbol como se decía. "No puede estar más lejos de la realidad".

Incluso señaló que el área verde se declarará como Zona de Valor Ambiental (ZVA), lo que blindará legalmente la protección ecológica del parque para futuras generaciones.

El edil dijo que no se tocará el parque existente, pues el área de construcción ya está delimitada con mallas. La única intervención será en torno a las mejoras, como parte de las obras de mitigación por la construcción de la Utopía.

Se aprovechará la infraestructura existente: el proyecto indica que se edificará sobre la plancha de concreto existente como el módulo ciudadano, la caseta, estacionamientos, vestidores, gradas y parque acuático.

Se reubicarán de forma consensuada los tres tianguis del parque.

Se construirá una alberca semiolímpica de seis carriles en sustitución de los chapoteaderos, apta para clases, competencias y terapias, así como un gimnasio con ring de box, área de pesas y vestidores.

Se edificará un auditorio para 400 personas y talleres culturales, además de espacios para danza, música, cabina de radio y salones de usos múltiples.

Se contempla un área de salud con hidroterapia, electroterapia, consultorios médicos y odontológicos. También se construirá un centro de cuidados y desarrollo infantil con aulas, ludoteca y plaza cívica, además de una Casa de Día y un Temazcal para adultos mayores y terapias alternativas.

Habrá oficinas para PyMES, un aula digital-biblioteca y un taller colaboratorio de ideas, junto con espacios de capacitación en ciencia y tecnología.

Se integrará una tienda de primeras necesidades, cafetería-librería, comedor comunitario, site, administración y servicios generales.

Se espera multiplicar la afluencia de visitantes de mil a 20 mil diarios, como respuesta ante la falta de espacios recreativos en una alcaldía marcada por barrancas y terrenos accidentados.

