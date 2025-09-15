El alcalde de Álvaro Obregón, Javier López Casarín, aseguró que el proyecto de Utopía en el Parque Águilas Japón tuvo una mayoría de votos a favor en la consulta pública que se llevó a cabo este domingo en 20 colonias de la demarcación.

Explicó que el 70% de los votantes estuvieron a favor y el 30% en contra de este proyecto.

"Hay un triunfo contundente del sí versus el no; 70% sí y 30% no; y un detalle relevante es que en la colonia Ampliación Águilas, que es justo donde se construye la Utopía gana el sí", dijo el funcionario.

En entrevista con EL UNIVERSAL indicó que, según datos del Instituto Electoral de la Ciudad de México, en 17 de las 20 Unidades Territoriales en las que se instalaron las casillas se ganó el sí.

Detalló que las tres que estuvieron en contra fueron Águilas Pilares, ALPES y Ampliación ALPES. "Esto te hace ver que las personas que van a recibir el primer beneficio son las que dicen que sí".

Javier López Casarín destacó que hubo una participación de 5 mil 300 personas, lo que -en promedio- representa el doble que en las Consultas de Presupuesto Participativo de la alcaldía y de la Ciudad de México.

Aseguró que se trato de un proceso sin contratiempos, en el que se instalaron las casillas a tiempo y todo corrió como debería. Manifestó que hubo muy poca partición de niñas y niños.

