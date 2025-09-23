La alcaldía Álvaro Obregón dio a conocer que recuperó el Parque Ecológico Colinas del Sur, con la intención de que el lugar sea protegido contra intentos de invasión y administrado de manera adecuada para beneficio de la población.

En un comunicado, la demarcación señaló que estas acciones fueron encabezadas por la Dirección General de Gobierno de la alcaldía, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del Sector Santa Fe y del Sector Plateros.

“El procedimiento se llevó a cabo en apego de un acuerdo emitido por el Comité de Patrimonio Inmobiliario de la Ciudad de México, mediante el cual, la alcaldía Álvaro Obregón tiene la custodia legal del parque”, indicó.

Estas acciones forman parte de la estrategia de recuperación de espacios públicos. Foto: Especial.

De acuerdo con la alcaldía, anteriormente se hizo uso irregular de las instalaciones, incluyendo el cobro por el acceso a sanitarios, lo que constituye un uso indebido del espacio público; por lo que con esta recuperación, se impedirá cualquier práctica contraria a la normatividad vigente.

En una siguiente etapa, la Dirección General de Servicios Urbanos iniciará trabajos de saneamiento y rehabilitación del área, con la finalidad de ponerlo en condiciones óptimas para su disfrute de las y los vecinos.

Estas acciones forman parte de la estrategia de recuperación de espacios públicos para fortalecer la convivencia comunitaria y garantizar el derecho al acceso libre a áreas verdes en Álvaro Obregón.

Durante la recuperación, dos servidores públicos fueron agredidos, por lo que se procedió a levantar la denuncia correspondiente, indicó la alcaldía.

dmrr/cr