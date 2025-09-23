La jefa de Gobierno, Clara Brugada, adelantó que entre las adecuaciones que alistan para regular el paso de pipas y transporte de material peligroso implica, modificaciones al Reglamento de Tránsito en el sentido de control de velocidad, horarios, rutas y zonas de paso, además de medidas de protección civil durante el traslado y venta del producto.

En conferencia de prensa, la mandataria capitalina indicó que esta semana se espera dar a conocer las modificaciones al Reglamento de Tránsito. Además de modificación en materia protección civil para el traslado y puntos de venta, dijo. Lo anterior tras la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, que ocasionó hasta el momento la muerte de 29 personas.

“La regulación del transporte de pipas o que transporten material peligroso, estuvimos en de manera institucional como gobierno de la ciudad construyendo una propuesta que vamos a dar a conocer en estos días. Pero primero implica que se regulen la velocidad. Que se regulen de velocidad, de horario, de rutas, es decir, de qué avenidas podrán transportarse y de capacidad de los transportes. Estas cuatro regulaciones en materia de reformas al reglamento de tránsito”, dijo.

Lee también: Sube a 29 la cifra de fallecidos por explosión de pipa en el Puente de la Concordia

Además, señaló que otras medidas que se pueden tomar son en el sentido de control vehicular, requisitos adicionales para emitir la licencia tipo E, y medidas relacionadas con los planes de protección civil a los lugares donde se vende el material, los expendios, así como a los propios transportes.

“Esas son los tres ejes, además de operativos y estrategias que se van a estar llevando a cabo. Así que pronto en estos días daremos a conocer a detalle la propuesta que tenemos”, indicó.

La fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, dijo que a partir de los avances de los análisis periciales, se acreditó que la fuga de gas ocurrió a través de una hendidura provocada por el impacto de la pipa, contra una de las estructuras de uno de los bloques de contención, que delimitan las áreas de rodamiento, mismos que con el primer impacto del vehículo, se desplazó de su posición original.

“Continuamos con la recopilación de entrevistas, para acreditar la identidad de cada una de las víctimas, así como con la integración de información y documentación necesaria, para la estimación de los montos de reparación del daño”, señaló.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr