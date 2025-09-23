Más Información

“Hay responsables y vamos a garantizar que la empresa cumpla con la reparación integral de daño”, aseguró la jefa de gobierno, sobre las víctimas de la pipa de gas que explotó en el .

En conferencia de prensa, la informó que hay 16 personas hospitalizadas, 39 han sido dadas de alta y 29 personas han fallecido.

“Quiero también de manera muy categórica informar que como gobierno de la ciudad vamos a a empujar, a garantizar, y esa es nuestra tarea, que la empresa asegure la reparación integral del daño. Allí hay responsabilidades y eso es lo más importante. Y lo digo categóricamente, que esa es la tarea fundamental de la ciudad, y que sabemos que la fiscalía está trabajando en ello”, sostuvo.

Personas de la CDMX y Edomex acuden al Puente de la Concordia a dejar flores y limpiar memoriales para las víctimas de la explosión de una pipa de gas en la alcaldía Iztapalapa, el 17 de septiembre de 2025. Foto: Carlos Mejía/Archivo EL UNIVERSAL
Personas de la CDMX y Edomex acuden al Puente de la Concordia a dejar flores y limpiar memoriales para las víctimas de la explosión de una pipa de gas en la alcaldía Iztapalapa, el 17 de septiembre de 2025. Foto: Carlos Mejía/Archivo EL UNIVERSAL

“Por eso, el comité que dará para después de que la empresa cumpla con la garantía de que va a atender, que va a reparar los daños a las víctimas”, continuó Brugada.

Por su parte, el secretario de gobierno, César Cravioto, informó que se han brindado más de mil sesiones de atención psicológica tanto a víctimas como a familiares de las víctimas. Además que se han llevado a cabo dos reuniones con grupos de familiares y de víctimas que fueron dadas de alta para darles acompañamiento.

Además de la entrega de alimentos, indicó que en conjunto con hoteleros, se presta servicio de hospedaje para aquellas personas que lo requieran debido a que sus familiares permanecen en hospitales, y apoyos funerarios.

Indicó que hasta el momento se ha dado 50 mil pesos a las familias de personas que fallecieron y a las familias o las propias víctimas que ya fueron dadas de alta se otorgó 20 mil pesos.

La jefa de Gobierno adelantó que este fin de semana se espera una segunda entrega de a los familiares y víctimas del incidente .

