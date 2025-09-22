La cifra de personas fallecidas por la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, se mantuvo en 29 personas este lunes 22 de septiembre, informó la Secretaría de Salud de la Ciudad de México.

Al corte de las 10:00 de la noche de este lunes, la dependencia capitalina precisó que 16 personas permanecen hospitalizadas, mientras que 39 ya fueron dadas de alta.

Este fin de semana se informó el fallecimiento de Adolfo Franco Madrigal, de 36 años; así como Ali Yael González Aranda, de 18 años; y Ricardo Corona Hernández de 30 años.

Lee también Muere paciente de 36 años atendido en el Hospital Regional "General Ignacio Zaragoza" tras explosión en Puente de la Concordia

Entre las personas que perdieron la vida por la explosión del 10 de septiembre están la señora Alicia Matías Teodoro, de 49 años, quien falleció luego de presentar quemaduras en más del 90% de su cuerpo, tras proteger a su nieta de dos años, Jazlyn Azuleth, durante la explosión; así como Fernando Soto Munguía, chofer de la unidad involucrada en la explosión.

Entre los fallecidos también están Armando Antillón Chávez, de 45 años; Ana Daniela Barragán Ramírez, de 19 años; Juan Carlos Bonilla Sánchez, de 41 años; Misael Cano Rodríguez, de 39 años; Irving Uriel Carrillo Reyes, de 20 años; Carlos Iván Contreras Salinas, de 29 años; Oscar Rubén Uriel Cortez Cisneros, de 57 años; Eduardo Noé García Morales; José Gabriel Hernández Méndez, de 17 años; Juan Antonio Hernández Betancourt, de 51 años; Jorge Islas Flores, de 50 años; Juan Carlos Sánchez Blas, de 15 años; Gilberto Aaron, de 47 años; Jesús Joel Tovar García, de 40 años; Edgar Santiago Álvarez, de 51 años; Omar Alejandro García Escorsa, de 28 años; Oswaldo Gutiérrez Espinoza, de 30 años; Eduardo Romero Armas, de 30 años; Norma Chávez Ortega, de 50 años; Abril Díaz Castañeda, de 34 años; Jaime Javier Becerra Urieta, de 49 años; Jovani Martínez Llanos, de 17 años; María Salud Jaurrieta Molina, de 35 años; y Erik Vicente Acevedo Romero, de 33 años.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dft