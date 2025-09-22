Más Información

Identifican al agresor del CCH Sur; publicó fotos de cuchillos, petardos y guadaña antes del ataque

Ahora, desaparece repartidor venezolano en México; realizó entrega en Huehuetoca, Edomex

Tras operativo del Gabinete de Seguridad, localizan en Jojutla, Morelos, a cuatro menores desaparecidos en Acapulco

De la Fuente defiende solución de dos Estados para Palestina e Israel; "Se necesita un arreglo justo, pacífico y duradero"

NFL: Detroit Lions derrota a los Baltimore Ravens en un vibrante Monday Night Football

¿Quién es Aitana Bonmatí? La catalana que igualó a Johan Cruyff y Michel Platini

La cifra de por la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, se mantuvo en 29 personas este lunes 22 de septiembre, informó la .

Al corte de las 10:00 de la noche de este lunes, la dependencia capitalina precisó que 16 personas permanecen hospitalizadas, mientras que 39 ya fueron dadas de alta.

Este fin de semana se informó el fallecimiento de Adolfo Franco Madrigal, de 36 años; así como Ali Yael González Aranda, de 18 años; y Ricardo Corona Hernández de 30 años.

Entre las personas que perdieron la vida por la explosión del 10 de septiembre están la señora Alicia Matías Teodoro, de 49 años, quien falleció luego de presentar quemaduras en más del 90% de su cuerpo, tras proteger a su nieta de dos años, Jazlyn Azuleth, durante la explosión; así como Fernando Soto Munguía, chofer de la unidad involucrada en la explosión.

Entre los fallecidos también están Armando Antillón Chávez, de 45 años; Ana Daniela Barragán Ramírez, de 19 años; Juan Carlos Bonilla Sánchez, de 41 años; Misael Cano Rodríguez, de 39 años; Irving Uriel Carrillo Reyes, de 20 años; Carlos Iván Contreras Salinas, de 29 años; Oscar Rubén Uriel Cortez Cisneros, de 57 años; Eduardo Noé García Morales; José Gabriel Hernández Méndez, de 17 años; Juan Antonio Hernández Betancourt, de 51 años; Jorge Islas Flores, de 50 años; Juan Carlos Sánchez Blas, de 15 años; Gilberto Aaron, de 47 años; Jesús Joel Tovar García, de 40 años; Edgar Santiago Álvarez, de 51 años; Omar Alejandro García Escorsa, de 28 años; Oswaldo Gutiérrez Espinoza, de 30 años; Eduardo Romero Armas, de 30 años; Norma Chávez Ortega, de 50 años; Abril Díaz Castañeda, de 34 años; Jaime Javier Becerra Urieta, de 49 años; Jovani Martínez Llanos, de 17 años; María Salud Jaurrieta Molina, de 35 años; y Erik Vicente Acevedo Romero, de 33 años.

