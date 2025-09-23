Más Información

A 24 horas del ataque ocurrido al interior del Colegio de Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en la colonia Jardines del Pedregal, Coyoacán, la comunidad estudiantil realizó un homenaje en memoria de Javier, estudiante de 16 años que perdió la vida tras ser agredido con un arma blanca.

Sobre las rejas amarillas del plantel fueron colocadas flores y veladoras como símbolo de duelo y solidaridad. En el sitio, algunos alumnos guardaron silencio, mientras otros expresaron mensajes de indignación y exigencia de justica.

El ataque, ocurrido la mañana del lunes, fue perpetrado por Lex Ashton, de 19 años, quien también lesionó a un trabajador de mantenimiento de la institución. Este hecho ha provocado consternación y movilización en distintos sectores de la comunidad universitaria.

Durante la tarde de este martes, un grupo de estudiantes se congregó frente al plantel para después marchar hacia Ciudad Universitaria, donde se convocó a una asamblea con la participación de alumnos y padres de familia. En este espacio se busca analizar la situación de seguridad al interior de los colegios de la UNAM y definir acciones colectivas.

Al exterior del CCH Sur permanece una patrulla de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), que mantiene vigilancia en la zona.

