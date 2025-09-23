¿Cómo es el CCH Sur? Lugar donde fue asesinado un estudiante

El pasado lunes 22 de septiembre, la tranquilidad del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur, en la alcaldía Coyoacán, se vio interrumpida por un ataque con arma blanca que dejó a un estudiante sin vida y a un trabajador lesionado.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) informó que abrió una investigación por homicidio calificado y lesiones dolosas para esclarecer los hechos.

Estudiante muere apuñalado dentro del CCH Sur (22/09/2025). Foto: Juan Carlos Williams / EL UNIVERSAL

¿Cómo es el CCH Sur y qué medidas de seguridad tiene?

El Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Sur, ubicado en la alcaldía Coyoacán, forma parte del sistema de la UNAM y se distingue por su nivel académico y su infraestructura.

El plantel cuenta con laboratorios, bibliotecas, áreas deportivas, culturales y espacios recreativos que permiten a los estudiantes desarrollar diversas actividades académicas y extracurriculares.

Es uno de los planteles más demandados de la UNAM, con educación en turnos matutino y vespertino, lo que refleja su prestigio educativo.

Para ingresar al CCH Sur, los estudiantes deben aprobar un examen de admisión riguroso, y el acceso al plantel se realiza a través de entradas controladas para alumnos y personal.

Además, según, la pagina de el plantel, cuenta con protocolos de seguridad y vigilancia, incluyendo guardias y monitoreo de cámaras, aunque el reciente ataque ha evidenciado la necesidad de reforzar estas medidas para garantizar la protección de toda la comunidad educativa.

Foto: Especial/El Universal/ La dirección del CCH Sur declaró que tras la situación que afectaba la integridad de una alumna, por parte de una persona del sexo masculino, en uno de los edificios del plantel, se procedió a asistir a la joven

¿Cómo ha reaccionado la comunidad universitaria ante el suceso?

La comunidad estudiantil y académica del CCH Sur ha expresado su consternación y exige acciones concretas para prevenir futuros incidentes.

¿Qué acciones está tomando la UNAM tras el incidente?

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ha iniciado acciones para esclarecer los hechos y reforzar la seguridad en todas sus instalaciones, incluido el CCH Sur, con el fin de prevenir que ocurran incidentes similares. Actualmente, el plantel permanece cerrado mientras se llevan a cabo estas diligencias.

