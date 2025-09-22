La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) dio a conocer que inició una investigación por el delito de homicidio calificado y lesiones dolosas, derivado de los hechos ocurridos este mediodía al interior del Colegio de Ciencias y Humanidades, plantel Sur (CCH Sur), ubicado en la alcaldía Coyoacán, mismo que forma parte del sistema de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

De acuerdo con las primeras indagatorias, alrededor de las 13:00 horas, un estudiante identificado como Lex Ashton “N”., de 19 años, agredió con un arma blanca a Jesús Israel “N”, de 16 años, quien lamentablemente perdió la vida en el estacionamiento de la institución. Durante el intento de contener al agresor, el trabajador administrativo Armando “N”, de 65 años, resultó lesionado, por lo que fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.

El probable responsable, quien portaba una capucha al momento de los hechos, intentó huir; al percatarse de que era seguido, subió a un edificio dentro del plantel y se lanzó, lo que le ocasionó fracturas en ambas piernas. Posteriormente fue trasladado a un hospital, donde actualmente permanece bajo custodia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Fotos de Lex Ashton, el agresor de un alumno del CCH Sur (22/09/2025). Foto: Especial

Las autoridades educativas fueron quienes atendieron la emergencia al interior del inmueble y posteriormente entregaron al probable responsable a los elementos de la SSC, para su puesta a disposición ante esta Fiscalía.

La FGJCDMX, en estrecha colaboración con la SSC, lleva a cabo las diligencias ministeriales, policiales y periciales correspondientes, a fin de esclarecer lo ocurrido y garantizar el acceso a la justicia para las víctimas y sus familias.

Facebook de agresor de alumno en CCH Sur (22/09/2025). Foto: Especial

“Escoria tiene la misión de recoger la basura”: el mensaje del agresor del CCH Sur

Una hora antes del ataque ocurrido en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur, en la alcaldía Coyoacán, un joven identificado como Lex Ashton, de 19 años, compartió en su cuenta personal de Facebook una serie de imágenes que llamaron la atención por su contenido.

En dichas publicaciones aparece vestido completamente de negro, con un pasamontañas que simula la figura de un esqueleto, guantes y goggles oscuros. También se le observa portando dos cuchillos tácticos, cuatro petardos y una guadaña metálica, señalada como el objeto con el que habría agredido a un estudiante de 16 años.

El joven vestía además una sudadera con la palabra “Bloodbath”, que en español significa “baño de sangre”. Junto a las imágenes, escribió un mensaje que decía: “escoria, como yo, tiene la misión de recoger la basura”.

Imagen del equipamiento de responsable del ataque en CCH Sur (22/09/2025). Foto: Especial

Las fotografías muestran al joven posando con el pasamontañas y los goggles, elementos que coinciden con la vestimenta utilizada en el momento del ataque dentro del plantel, ubicado en la colonia Jardines del Pedregal.

Actualmente, el presunto agresor permanece internado en un hospital bajo resguardo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Publicaciones en Facebook de Lex Ashton, el agresor de un alumno del CCH Sur (22/09/2025). Foto: Especial

