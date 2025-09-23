¿Quién es Lex Ashton? Esto se sabe del joven que apuñaló a un compañero en CCH Sur

Este lunes 22 de septiembre, un estudiante del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur falleció tras ser atacado con una navaja por un joven identificado como Lex Ashton, quien más tarde intentó suicidarse sin lograrlo.

Su perfil en redes sociales revela detalles inquietantes sobre su preparación y estado emocional antes del ataque.

Identifican Lex Ashton como agresor de alumno en CCH Sur (22/09/2025). Foto: Especial

¿Quién es Lex Ashton y qué se sabe de su vida?

Lex Ashton, tiene 19 años, mostraba interés en temas oscuros y un comportamiento preocupante en redes sociales. La Fiscalía investiga su participación en el homicidio de un estudiante y las lesiones a un trabajador del CCH Sur. Su perfil de facebook evidencia que el ataque no fue espontáneo.

¿Cómo ocurrió el ataque en el CCH Sur?

El agresor ingresó encapuchado al plantel y apuñaló a un estudiante de 16 años, provocando su muerte. Un trabajador que intentó contenerlo también resultó lesionado. Posteriormente, Lex Ashton intentó escapar y se lanzó desde un edificio, sufriendo fracturas

¿Cuál fue la reacción de las autoridades y la comunidad?

La FGJ-CDMX inició una investigación por homicidio calificado y lesiones dolosas. La SSC mantiene al agresor bajo custodia. La comunidad estudiantil y usuarios en redes expresaron indignación y preocupación por la seguridad en las instalaciones.

Identifican Lex Ashton como agresor de alumno en CCH Sur (22/09/2025). Foto: Especial

El ataque en el CCH Sur ha generado un alerta sobre la seguridad en las instituciones educativas de la Ciudad de México y ha reabierto el debate sobre la necesidad de reforzar protocolos de prevención de violencia y atención a la salud mental de los estudiantes.

Mientras las autoridades continúan con las investigaciones, la comunidad universitaria se mantiene atenta a las medidas de seguridad que la UNAM y las autoridades locales implementen para garantizar la protección de alumnos y trabajadores en sus planteles.

Con informacion de David Fuentes y Juan carlos Williams

