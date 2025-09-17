La Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo (STyFE) publicó la Convocatoria del Programa Economía Social de la Ciudad de México 2025 para entregar 860 apoyos para productores de bienes y servicios interesados en constituir Sociedades Cooperativas en la capital.

Para ello se destinarán 140 millones de pesos para apoyar a 5 mil 68 personas cooperativistas a través de cuatro subprogramas de la economía social, en los que se les proporcionará asesoría técnica especializada y capacitación laboral.

Según lo publicado en la Gaceta Oficial, el proyecto en conjunto busca apoyar a 860 sociedades cooperativas capitalinas para constituir, mejorar o fortalecer sus proyectos productivos.

El documento detalla que los cuatro programas son Impulso Popular, Creación de Empresas Sociales, Fortalecimiento de Empresas Sociales, y Cooperativas de Cuidados para la Creación de Cuneros Comunitarios (Cucos).

Señala que el subprograma “Impulso Popular”, se apoyará a un estimado de entre 10 y 25 proyectos cooperativos integrados por un total de 750 personas, quienes trabajen de manera coordinada en redes con otras cooperativas y que estén interesadas en generar proyectos de integración organizativa y productiva.

El apoyo económico directo para este subprograma es de hasta 800 mil pesos con la finalidad de mejorar y consolidar el proyecto integrador que promueva el desarrollo sostenible cooperativo y del sector social solidario en la Ciudad de México.

En la Gaceta Oficial se refiere que con relación al subprograma “Creación de Empresas Sociales”, se apoyará la constitución formal y legal de 550 cooperativas integradas por alrededor de 2 mil 750 personas, preferentemente desempleadas, sub ocupadas con empleo informal o precario, interesadas en constituir cooperativas de producción, bienes o servicios.

Asimismo se dará un apoyo económico de 80 mil pesos como capital semilla que pretende contribuir con gastos de operación inicial para estas nuevas cooperativas, a través de la adquisición de maquinaria y herramientas, así como materia prima para el trabajo.

Con el subprograma “Fortalecimiento de Empresas Sociales”, se apoyará hasta a 265 sociedades cooperativas de producción ya formalmente constituidas respecto del marco jurídico actual para beneficiar a mil 325 personas. El apoyo económico directo consiste en otorgar hasta 120 mil pesos a cada cooperativa con la finalidad de mejorar y consolidar su proyecto productivo.

Por último, el programa estima apoyar a 20 Cooperativas de Cuidados para la Creación de Cuneros Comunitarios (Cucos), integradas por un total de 200 personas. Cada cooperativa podrá acceder a apoyos de hasta un millón 400 mil pesos para equipar su proyecto.

La secretaria del Trabajo y Fomento al Empleo (STyFE), Inés González Nicolás, aseguró que estos programas epresentan una oportunidad para consolidar proyectos colectivos que generen empleo digno y comunitario.

“Con este programa impulsamos la constitución y fortalecimiento de cooperativas, brindándoles acompañamiento técnico, capacitación y capital semilla. Las cooperativas son una forma de organización solidaria que no solo mejora la economía de sus integrantes, sino que también fortalece el tejido social y promueve el desarrollo sostenible de la Ciudad de México”, dijo.

Para mayor información sobre el procedimiento de acceso, requisitos y documentación del “Programa Economía Social 2025” se puede consultar la convocatoria en el siguiente enlace: https://trabajo.cdmx.gob.mx/storage/app/media/convocatoriaeconomiasocialcdmx17092025.pdf

