La Comisión de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Congreso de la Ciudad de México aprobó la designación de dos personas de la sociedad civil para integrar la Junta de Gobierno del Heroico Cuerpo de Bomberos.

Al respecto, la presidenta de la Comisión, Lizzette Salgado, comentó que este dictamen es resultado del proceso desarrollado para seleccionar a dos personas de la sociedad civil, conforme a lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley del Heroico Cuerpo de Bomberos, que establece que en la integración de esta Junta de Gobierno habrá “dos personas de la sociedad civil con experiencia y conocimientos en Protección Civil y en labores de bomberos”, designadas por el Congreso local.

La Comisión acordó un procedimiento para seleccionar y proponer al pleno a dos personas, y tras emitirse la convocatoria respectiva, se recibieron tres propuestas: Luis Enrique Pozos González, José Rafael Pérez Vargas y Roberto Guadalupe Cañas Pozos, quienes cumplieron con los requisitos previstos, por lo que se les entrevistó el pasado 10 de septiembre.

Con base en la calificación otorgada por las y los diputados integrantes de la comisión, se determinó que los dos candidatos mejor evaluados fueron José Rafael Pérez Vargas (9.6) y Luis Enrique Pozos González (9.4).

“Esta comisión considera que las personas antes mencionadas cumplen con el perfil para ser designadas por el Congreso de la Ciudad de México como integrantes de la Junta de Gobierno del Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal”, señala el dictamen aprobado.

