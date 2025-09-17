Más Información

Personal del área de transportación del de la Ciudad de México coordinó este martes un en la estación Normal de la Línea 2, luego de que una tortuga fuera detectada entre los durmientes de las vías.

El rescate estuvo a cargo del inspector jefe de estación en turno, quien descendió para poner a salvo al pequeño ejemplar.

Lee también:

La tortuga, que se desplazaba entre el balasto y corría riesgo de quedar atrapada, fue entregada a personal de , el cual se encargará de canalizarla a la Brigada de Vigilancia Animal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

El corte de corriente duró tres minutos y permitió que la maniobra se realizara con seguridad para proteger al animal, informó el Sistema de Transporte Colectivo (STC).

El organismo explicó que, tras el rescate, la circulación de los trenes se normalizó de inmediato en toda la Línea 2.

"El Metro refrenda su compromiso para salvaguardar la integridad de los animales que son detectados en sus instalaciones." destacó len su cuenta de X.

