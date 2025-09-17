Personal del área de transportación del Metro de la Ciudad de México coordinó este martes un corte de corriente en la estación Normal de la Línea 2, luego de que una tortuga fuera detectada entre los durmientes de las vías.

El rescate estuvo a cargo del inspector jefe de estación en turno, quien descendió para poner a salvo al pequeño ejemplar.

El inspector jefe de estación en turno fue quien descendió a las vías para poner a salvo al quelonio, de tamaño pequeño, mismo que fue entregado al personal de protección civil para su resguardo y posterior canalización a la Brigada de Vigilancia Animal de la @SSC_CDMX. pic.twitter.com/OFHPV1jXus — MetroCDMX (@MetroCDMX) September 17, 2025

La tortuga, que se desplazaba entre el balasto y corría riesgo de quedar atrapada, fue entregada a personal de Protección Civil, el cual se encargará de canalizarla a la Brigada de Vigilancia Animal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

El corte de corriente duró tres minutos y permitió que la maniobra se realizara con seguridad para proteger al animal, informó el Sistema de Transporte Colectivo (STC).

Al ser descubierta, la tortuga caminaba entre los durmientes de las vías e incluso por su tamaño pequeño se incrustaba entre el balasto, que es el material pétreo que sostiene a las vías. pic.twitter.com/DByQNsH8hb — MetroCDMX (@MetroCDMX) September 17, 2025

El organismo explicó que, tras el rescate, la circulación de los trenes se normalizó de inmediato en toda la Línea 2.

"El Metro refrenda su compromiso para salvaguardar la integridad de los animales que son detectados en sus instalaciones." destacó len su cuenta de X.

El Metro refrenda su compromiso para salvaguardar la integridad de los animales que son detectados en sus instalaciones. pic.twitter.com/rdIuktv956 — MetroCDMX (@MetroCDMX) September 17, 2025

