Durante la celebración de las fiestas patrias, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) implementó el programa Conduce sin alcohol de forma permanente, lo cual dejó como resultado la detención de 262 personas por haber superado el límite de alcohol para manejar.

Con la implementación de este programa se aplicaron 69 mil 806 entrevistas Alcostop y 783 pruebas de alcoholimetría, tras las cuales 262 conductores que superaron el límite permitido y se remitieron 259 automóviles al depósito vehicular, dio a conocer la SSC.

Los detenidos fueron trasladados al Centro de Sanciones Administrativas, conocido como "El Torito".

Lee también Fallece chofer de la pipa que explotó en Puente de la Concordia; asciende a 19 la cifra de muertos

El Programa Conduce Sin Alcohol, también conocido como Alcoholímetro, se implementó las 24 horas del día desde la noche del jueves 11 y hasta la mañana del martes 16 de septiembre.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana también informó que por la noche se instalaron más puntos de revisión para realizar una mayor cobertura en las 16 alcaldías, con atención especial a las vías primarias de la ciudad.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL