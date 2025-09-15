Con el objetivo de prevenir accidentes de tránsito durante las celebraciones patrias, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México desplegó el operativo especial del Programa Conduce Sin Alcohol, del 11 al 14 de septiembre.

De acuerdo con el informe oficial, en ese periodo se practicaron 45 mil 106 pruebas AlcoStop, que detectan presencia de alcohol en el ambiente interior de los vehículos, así como 557 pruebas de alcoholemia, consistentes en la medición directa en aire espirado.

Como resultado, 182 conductores superaron el límite permitido de alcohol en la sangre, por lo que fueron sancionados conforme a la ley. Además, 179 automóviles fueron remitidos a un depósito vehicular.

La dependencia recordó que este programa, mejor conocido como alcoholímetro, busca salvar vidas y reducir los riesgos viales asociados al consumo de bebidas alcohólicas.

El operativo “Fiestas Patrias” se aplicó en distintos puntos de la capital y contó con personal especializado de tránsito, así como médicos y técnicos que verificaron los resultados de las pruebas.

