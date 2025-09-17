Más Información

Dos Bocas, edén del huachicol; criminales sobornaron a marinos

Dos Bocas, edén del huachicol; criminales sobornaron a marinos

La mañanera de Sheinbaum, 17 de septiembre, minuto a minuto

La mañanera de Sheinbaum, 17 de septiembre, minuto a minuto

Fallece chofer de la pipa que explotó en Puente de la Concordia; asciende a 19 la cifra de muertos

Fallece chofer de la pipa que explotó en Puente de la Concordia; asciende a 19 la cifra de muertos

Sustituyen a comandante militar que reveló orden de aprehensión contra Hernán Bermúdez en Tabasco

Sustituyen a comandante militar que reveló orden de aprehensión contra Hernán Bermúdez en Tabasco

Asistencia al primer Grito de Independencia de Sheinbaum duplica al de AMLO con diferencias y similitudes clave

Asistencia al primer Grito de Independencia de Sheinbaum duplica al de AMLO con diferencias y similitudes clave

Giran orden de aprehensión contra Guillermo Fragoso Báez, líder de la Unión de Sindicatos, dedicada a extorsión y huachicol en el Edomex

Giran orden de aprehensión contra Guillermo Fragoso Báez, líder de la Unión de Sindicatos, dedicada a extorsión y huachicol en el Edomex

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) informó esta mañana que, debido a la presencia de lluvia en distintos puntos de la capital, se implementó la marcha de seguridad en varias líneas del Metro.

La medida, que consiste en reducir la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro, afecta a las Líneas 2, 3, 4, 5, 8, 9, 12 y A.

El STC recomendó a las y los usuarios tomar previsiones, ya que los tiempos de traslado pueden verse incrementados mientras se mantengan las condiciones de lluvia en la ciudad.

Avance del Metro por lluvias. Foto: Captura de pantalla
Avance del Metro por lluvias. Foto: Captura de pantalla

Lee también

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses