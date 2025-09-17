Más Información
El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó esta mañana que, debido a la presencia de lluvia en distintos puntos de la capital, se implementó la marcha de seguridad en varias líneas del Metro.
La medida, que consiste en reducir la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro, afecta a las Líneas 2, 3, 4, 5, 8, 9, 12 y A.
El STC recomendó a las y los usuarios tomar previsiones, ya que los tiempos de traslado pueden verse incrementados mientras se mantengan las condiciones de lluvia en la ciudad.
Avance del Metro por lluvias. Foto: Captura de pantalla
