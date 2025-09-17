Más Información

Sheinbaum pide a la FGR llegar a fondo en investigación por huachicol fiscal en aduanas

Sheinbaum pide a la FGR llegar a fondo en investigación por huachicol fiscal en aduanas

Concede juez a Andy y Bobby López Beltrán suspensión "contra cualquier captura", revela Claudio Ochoa

Concede juez a Andy y Bobby López Beltrán suspensión "contra cualquier captura", revela Claudio Ochoa

Viaja a México subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera de EU para analizar estrategias contra el tráfico de drogas

Viaja a México subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera de EU para analizar estrategias contra el tráfico de drogas

Venezuela inicia ejercicios militares en isla del Caribe en respuesta a Estados Unidos

Venezuela inicia ejercicios militares en isla del Caribe en respuesta a Estados Unidos

Embajada de EU niega supuesto permiso de trabajo de 5 años como se promueve en TikTok

Embajada de EU niega supuesto permiso de trabajo de 5 años como se promueve en TikTok

Familiares de víctimas reclaman a gasera falta de apoyo tras explosión en Iztapalapa

Familiares de víctimas reclaman a gasera falta de apoyo tras explosión en Iztapalapa

A partir de hoy, la población de la Ciudad de México podrá comunicarse a Locatel (*0311) por medio de WhatsApp a través de un chatbot, anunció la jefa de Gobierno, .

“Hoy da un paso más, hoy se abre en Locatel una manera de comunicarse a través de WhatsApp, que hoy es una forma que utiliza la mayor parte de la población, podrán tener una manera de cómo hacer muchos servicios, un gran eje de comunicación”, dijo.

A 46 años de la fundación de esta línea telefónica, en 1979, la mandataria externó su reconocimiento a todo el equipo que lo conforma.

Ángel Tamariz, titular de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), explicó que para comunicarse con el chatbot de Locatel, la población deberá guardar el número 55 56 58 11 11 en su teléfono celular para acceder desde WhatsApp.

Lee también

Para comunicarse, basta con escribir la palabra “hola” y elegir alguna de las opciones del menú que se desplegará.

Además del , explicó el funcionario, si la persona quiere comunicarse con un servidor de Locatel sólo tendrá que escribir la palabra “hablar” para que se le enlace a este servicio.

Destacó que el sistema reconocerá de forma automática a aquellos usuarios que tienen una cuenta de la Llave CDMX activa.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses