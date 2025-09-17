A partir de hoy, la población de la Ciudad de México podrá comunicarse a Locatel (*0311) por medio de WhatsApp a través de un chatbot, anunció la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

“Hoy da un paso más, hoy se abre en Locatel una manera de comunicarse a través de WhatsApp, que hoy es una forma que utiliza la mayor parte de la población, podrán tener una manera de cómo hacer muchos servicios, un gran eje de comunicación”, dijo.

A 46 años de la fundación de esta línea telefónica, en 1979, la mandataria externó su reconocimiento a todo el equipo que lo conforma.

Ángel Tamariz, titular de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), explicó que para comunicarse con el chatbot de Locatel, la población deberá guardar el número 55 56 58 11 11 en su teléfono celular para acceder desde WhatsApp.

Lee también Brugada encabezó el arranque del programa “Ciudad que cuida a quienes cuidan” con apoyos económicos

Para comunicarse, basta con escribir la palabra “hola” y elegir alguna de las opciones del menú que se desplegará.

Además del chatbot, explicó el funcionario, si la persona quiere comunicarse con un servidor de Locatel sólo tendrá que escribir la palabra “hablar” para que se le enlace a este servicio.

Destacó que el sistema reconocerá de forma automática a aquellos usuarios que tienen una cuenta de la Llave CDMX activa.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL