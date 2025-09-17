La jefa de Gobierno, Clara Brugada, encabezó el arranque del programa “Ciudad que cuida a quienes cuidan”, con el que se otorgan apoyos bimestrales de dos mil pesos a personas cuidadoras de otras en situación vulnerable, por ejemplo adultos mayores o con alguna discapacidad.

“El Gobierno de la ciudad, a partir de hoy, va a dar un apoyo principalmente a las personas cuidadoras que apoyan, atienden, trabajan y están cuidando a otras personas que no pueden valerse por sí mismas. Es decir, vamos a apoyar a las que mayor desgaste y trabajo tienen, y que no es valorado”, dijo.

CDMX lanza programa “Ciudad que cuida a quienes cuidan” con apoyos económicos. Foto: Especial

En el Monumento a los Niños Héroes, en Chapultepec, la mandataria destacó que este programa apoya tanto a mujeres como hombres, sin embargo, advirtió que el 85% de quienes cuidan suelen ser mujeres.

Brugada Molina explicó que además de la transferencia económica, este programa consiste en un conjunto de actividades que otorga el Gobierno de la CDMX para estas personas, y que van desde talleres, hasta espacios para que las personas puedan aprender algún instrumento musical o practicar alguna actividad cultural y así disfrutar también de tiempo para sí mismos.

“Hay que darnos cuenta, que esto atraviesa varias desigualdades. Desigualdad de género, porque es mujer y pareciera que las mujeres estamos obligadas a llevar a cabo estas tareas. Y por otro lado, la desigualdad económica. No es lo mismo cuidar y hacer todos los trabajos, a que se tenga dinero y entonces se paga para ello. Entonces, este programa “Ciudad que cuida a quien cuida” es un programa que tiene que ver con empezar a apoyar a las personas cuidadoras”, señaló.

En su oportunidad, Araceli Damián, secretaria de Bienestar e Igualdad Social (Sebien), afirmó que “es un programa que combina transferencias monetarias con servicios de sensibilización y orientación, sobre un cuidado sensible y corresponsable”.

